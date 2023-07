Blue Crush, Italia 1/ Film dedicato al surf, diretto da John Stockwell, oggi, domenica 30 luglio 2023

Blue Crush, film di Italia 1 di genere sportivo…

Domenica 30 luglio, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1 alle ore 14,15, il film di genere sportivo del 2002 Blue Crush.

La pellicola è diretta dal regista e sceneggiatore John Stockwell, che nella sua carriera ha lavorato due volte al fianco di Tom Cruise, dapprima in Un weekend da leone e in seguito in Top Gun come attore.

Io, Loro e Lara, Rete 4/ Carlo Verdone in una commedia insolita, oggi, sabato 29 luglio 2023

L’idea della storia di Blue Crush nasce da un articolo scritto dalla giornalista Susan Orlean, intitolato “Surfer Girls of Maui” e adattato per il grande schermo dalla sceneggiatrice Lizzy Weiss, celebre per essere stata la showrunner per 7 anni della serie televisiva Switched at Birth – Al posto tuo.

Mai fidarsi di mia figlia, Rai 2/ Follia omicida nel film diretto da Ian Niles, oggi, sabato 29 luglio 2023

La protagonista di Blue Crush, la surfista Anne Marie Chadwick, è interpretata dall’attrice statunitense Kate Bosworth, che ha debuttato al cinema con L’uomo che sussurrava ai cavalli di Robert Redford.

Al suo fianco, nei panni del giocatore di football Matt Tollman, l’attore Matthew Davis, conosciuto in particolare per la sua partecipazione a due serie televisive teen di successo: The Vampire Diaries nel ruolo di Alaric Saltzman, ruolo quest’ultimo che riprenderà nella serie Legacies.

La trama del film Blue Crush: sole, amore e surf e ambizione

Blue Crush racconta la storia di Anne Marie (Kate Bosworth), una giovane e bella surfista che ha un unico grande sogno nella vita: riuscire a partecipare a una delle più famose gare di surf che si svolge alle Hawaii, chiamata Pipe Master.

La ragazza però è molto titubante e ha diversi dubbi che la bloccano, infatti questo sport è principalmente maschile e ha paura di non farcela.

Ritorno al futuro - Parte III, Italia 1/ Ultimo capitolo della trilogia cult, oggi, sabato 29 luglio 2023

Anne Marie però non si arrende e così, per riuscire a mantenersi, inizia a lavorare in un hotel di lusso come cameriera insieme alle amiche Eden e Lena. Un giorno arriva sull’isola una squadra di football professionista, composta da un gruppo di giocatori ricchi ma dai modi non proprio gentili, e Anne Marie si innamora di Matt, il quaterback.

La protagonista dovrà scegliere se diventare la compagna di un grande atleta o diventare lei stessa una grande sportiva, la scelta non sarà facile, seguire i suoi sogni o il suo cuore?











© RIPRODUZIONE RISERVATA