Bnkr44: Big a Sanremo 2024, dopo Sanremo Giovani?/ “Parliamo d’amore, ma sul palco…”

Bnkr44 sognano il titolo di Big a Sanremo 2024

Bnkr44 sono tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani in lizza per un posto alla gara tra i 30 Big di Sanremo 2024. La gara nella gara di Sanremo 2024, Sanremo Giovani, é prevista sulle reti TV e streaming di casa Rai nella prima serata del 19 dicembre 2023, sotto la direzione artistica e la conduzione di Amadeus.

E i Bnkr44, band toscana, insieme a Dipinto tra gli altri, sono attesi alla gara festivaliera che dà il via al Festival di Sanremo 2024, con il contest e tra le proposte musicali emergenti, sognanti il titolo della Canzone italiana.

La proposta toscana particolarmente romantica é rappresentata dal brano “Effetti speciali”, così come trapela tra le dichiarazioni rivelatrici della band intervistata dall’Adnkronos: “La canzone racconta di un amore finito con una metafora cinematografica”, spiega la band. Il palco di Sanremo é da temere? “Siamo più gasati che impauriti”.

“Sul palco siamo un corpo unico, chi ci conosce già si immagina, per chi non ci conosce sarà una bella sorpresa”, fa sapere in aggiunta, di sé, il complesso dei Bnkr44, per poi proseguire ancora, nell’attesa per il Festival di Sanremo 2024: “Vogliamo farci conoscere, siamo convinti che spacchiamo, abbiamo tante belle canzoni”, spiegano. Sanremo un concetto ‘vecchio’? “Siamo pronti a rinfrescarlo”, scherzano. E poi, più seriamente: “Si è molto rinnovato in questi ultimi anni, partecipare è un obiettivo importante”.

La particolare caratteristica del gruppo

Il gruppo é forgiato nello spirito di una forte collaborazione tra gli stessi singoli membri, alla nella scrittura delle canzoni. Una peculiarità inaspettata per una formazione al debutto festivaliero e non ancora propriamente popolare: “Scriviamo un po’ tutti -dicono i bnkr44- Se dovessimo definire la nostra musica, diremmo nuova, fragrante, profumata, toscana”. E se fossero loro a vincere il Festival? “Casinò!!”, anticipano, nel preludio in coro di una auspicata vittoria , gli artisti toscani attivi su Instagram con un seguito social stimato oltre 50mila follower.

