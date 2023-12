Dipinto vince Sanremo Giovani e va a Sanremo 2024? / “Si può uscire da un’ adolescenza difficile…”

Sanremo 2024, Dipinto é tra i preannunciati vincitori Big di Sanremo Giovani?

Nella grande attesa per il Festival della canzone all’edizione di Sanremo 2024, Dipinto si candida per il titolo di Big sanremese, in corsa alla finale di Sanremo Giovani. La puntata della gara nella gara di Sanremo 2024, Sanremo Giovani -é volta a decretare come vincitore dell’upgrade al titolo di concorrenti Big tre emergenti proposte musicali. Essa é prevista in onda in chiaro tv su Rai uno e in streaming online sul sito Raiplay, sotto la direzione artistica e conduzione di Amadeus, e tra gli altri competitor per il titolo di Big a Sanremo 2024 vede protagonista Dipinto, nonostante il segno di un’adolescenza difficile.

Il giovane artista, al di là del trascorso vissuto a Napoli ai limiti della legalità, tra amicizie turbolente, conquista un posto alla finale di Sanremo Giovani nel trionfo segnato dalla sfida di Area Sanremo, con ‘Criminali’. Pronto a sfidare gli altri competitor tra i 12 Giovani finalisti nella gara da prima serata di martedì 19 dicembre, al Teatro Ariston location di Sanremo 2024.

L’intervista rivelatrice del papabile Big

Nell’intervista concessa all’Adnkronos che precede il debutto festivaliero a Sanremo Giovani, il rapper partenopeo si preannuncia un grande protagonista e papabile vincitore del titolo di Big al Festival: “La canzone parla di un mio disagio vissuto in passato, di come si può cambiare e volgere la propria vita in positivo -fa sapere il cantautore, forse preludendo alla sua vittoria tra i giovani Big-. Chi da piccolo faceva rapper ha visto molte cose in certi ambienti…”. E l’amaro retroscena pre-Sanremo 2024 prosegue ancora: “…così anche io, e queste cose mi hanno portato a chiudermi in me stesso. Solo dopo ho trovato il coraggio di uscirne”.

Non a caso ‘Criminali’ in corsa a Sanremo Giovani, parla del tema della transizione tra cadute e risalite, del toccare il fondo e del riscatto personale e anche sociale, dove nell’arte tra unione e contaminazione per antonomasia, quale é la musica, l’italiano si fonde col napoletano. E il brano Armando Di Pinto in arte Dipinto lo dipinge a parole, come: “drammatico, passionale e forte.

#SanremoGiovani 2023 – Dipinto – "Criminali" Siamo alla terza canzone per Sanremo Giovani 2023, ed eccoci a Dipinto con "Criminali". Armando Di Pinto, da Napoli, ci racconta una vita vissuta in un quartiere difficile, rendendosi conto che è cambiato dopo aver fatto cose errate.













