Bob Sinclair, confessa “Io non sono uno che va in discoteca…”/ L’amore per l’ex moglie Ingrid Aleman

Bob Sinclair, la carriera e il rapporto con l’Italia

Bob Sinclair, disc jockey e produttore discografico, il suo vero nome è Christope Le Friant, è di origini francesi e ha 53 anni. Il suo pseudonimo deriva dal personaggio di Bob Saint-Clair del film “Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo”. Da sempre la vita di Bob Sinclair ruota attorno alla musica, ha iniziato la sua carriera con lo pseudonimo di Chris The Franch Kiss, focalizzandosi in particolare sui generi funky e hip-hop.

Nel 1990 poi incontra Dj Yellow, insieme fondano la Yellow Productions e da li Bob otterrà sempre più successo, collaborando con una miriade di star internazionali, tra cui Raffaella Carrà. Vi Ricordate quando il Dj apparve in una delle puntate di “Emigratis” (programma di Pio e Amedeo)? Ebbene, i due avevano accennato che Sinclair arrivasse a guadagnare anche cachet di 30.000 euro a serata e non avevano tutti i torti. Infatti il patrimonio di Bob Sinclair ammonta a circa 275 milioni di dollari. Il Dj ama molto l’Italia, a breve sarà uno degli ospiti di Battiti Live ma qualche mese fa ha anche lavorato per una discoteca milanese affermando, come riporta la repubblica, che era felicissimo ed emozionato perché non tornava in Italia da tanti anni e perché la reputa speciale.

La vita sentimentale di Bob Sinclair e la sua vera personalità

La vita sentimentale di Bob Sinclair non è mai stata tutta rose e fiori, al contrario, il Dj ha sofferto molto. Bob si era sposato con Ingrid Aleman, una donna di origini siciliane e abbastanza gelosa, come aveva dichiarato il musicista. Sono stati insieme per vent’anni e hanno anche avuto due figli: Paloma e Raphael. Nel 2018 però lei ha deciso di lasciarlo e chiedere il divorzio e il motivo sembra quasi surreale.

Basti pensare alle dichiarazioni rilasciate proprio dal Dj: “Io non sono uno che va in discoteca. Sono un artista appassionato di quello che fa. La musica mi da l’energia, nient’altro”. A primo impatto queste dichiarazioni possono sorprendere tutti quelli che hanno sempre idealizzato la personalità di Sinclair e allo stesso modo hanno sorpreso la moglie, che quando si è innamorata di lui lo aveva idealizzato totalmente. Ingrid aveva dichiarato: “Bob va a letto presto, rifiuta le uscite mondane, la sua vita è davvero troppo noiosa”. Lui nonostante tutto e nonostante le loro diversità è stato devastato dalla scelta della moglie e ancora oggi ne soffre.

