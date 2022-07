Bobby Solo/ “Mia moglie Tracy? Non so come abbia fatto ad accettare la mia corte…”

Bobby Solo e l’amore per Tracy, la moglie

Bobby Solo è stato uno dei protagonisti de Il meglio di Domenica In di oggi, 3 luglio 2022. Il celebre cantante era stato ospite di Mara Venier con la sua attuale moglie Tracy Quade ed il piccolo figlio Ryan. “Mia moglie è molto riservata”, ha ammesso Bobby. “Noi abbiamo 26 anni di differenza, quando ci siamo sposati io avevo 23 anni. Non so come ha fatto ad accettare la mia corte”, ha spiegato con la sua consueta simpatia. La loro storia d’amore dura da 26 anni: “Alcune persone dicevano che avremmo divorziato dopo un anno”, ha ammesso l’artista.

Bobby Solo ha compreso con Tracy di aver trovato l’amore vero: “A 19 anni ero attratto da donne di 35-40 anni e quindi non ho mai avuto storie romantiche, quando invece ho visto lei mi sono innamorato come se avessi avuto 16 anni. Prima era passione e attrazione, mentre con Tracy mi sono innamorato romanticamente come una mammoletta”.

Bobby Solo ed il piccolo figlio Ryan: “Ha una voce bellissima”

Anche Tracy si è subito innamorata di Bobby Solo riconoscendolo come il compagno della sua vita: “Lui è stato molto trasparente, ti mette subito a suo agio. Mi faceva molto ridere”. Dal loro amore è nato il piccolo Ryan: “Lui ha una bellissima voce e balla. Adesso mi ha chiesto di prendere lezione di piano”, ha spiegato l’artista prima di cimentarsi in alcune sue celebri canzoni, tutte rigorosamente dal vivo.

Non poteva mancare un filmato per ricordare il grande amico Little Tony: “Grande amico e adorabile compagno”, ha commentato l’ospite di Mara Venier. Ed all’amico Tony ha poi dedicato un brano rock di Elvis.

