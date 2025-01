Costanza Caracciolo a La Volta Buona: “Ballando con le stelle? Perchè no!”

Costanza Caracciolo ha scelto il salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona per passare in rassegna i momenti più significativi della sua carriera senza dimenticare la bellezza di alcuni particolari che riguardano la sua vita privata. L’ex Velina non poteva che partire dalla sua ‘volta buona’ professionale, ovvero una fotografia scattata da suo nonno che le spianò la strada verso il primo provino accompagnata proprio da lui. “Nessuno mi poteva accompagnare al provino ed essendo periodo di esami di maturità era difficile organizzarsi; quando ho scoperto che facevano un provino nella mia zona fu mio nonno a dirmi: ‘Ti accompagno io’. Infatti è stato proprio lui l’artefice di tutto…”.

Costanza Caracciolo deve molto, come trampolino di lancio, proprio al ruolo di Velina a Striscia la Notizia; un’occasione arrivata grazie al merito di essere riuscita a fare breccia nel gusto di una donna straordinaria del mondo dello spettacolo, Sandra Milo. “Sandra Milo è stata la mia ‘volta buona’; arrivai a pari merito con un’altra ragazza e la scelta finale era proprio nelle sue mani. Fu proprio lei a scegliermi e sono molto grata e contenta di averla ringraziata nel tempo”. Poi, in riferimento al futuro, si lascia andare ad un ‘desiderio’: “Ballando con le stelle? Mi piacerebbe molto, ho una passione per il ballo e non ho mai provato le danze latine, quindi… Grazie per l’assist!”.

Ampio spazio poi nel salotto de La Volta Buona alla vita sentimentale che da anni corrisponde al nome di suo marito Bobo Vieri. Una liaison coltivata giorno dopo giorno, a colpi di romanticismo ma soprattutto di discrezione a dispetto della notorietà reciproca. “L’ho conosciuto subito appena sono arrivata a Milano; non c’eravamo subito soffermati sulla conoscenza che poi si è concretizzata negli anni successivi… Noi non esterniamo molto i nostri sentimenti pubblicamente, ma diciamo che quel giro per Roma di notte è stato uno dei momenti più belli soprattutto all’inizio”.

Insieme Costanza Caracciolo e Bobo Vieri hanno realizzato anche il sogno di diventare genitori superando però un dolore che nessuna famiglia, nessuna donna in particolare, dovrebbe mai provare: l’aborto spontaneo. “Un dolore inspiegabile” – ha confessato Costanza Caracciolo a La Volta Buona – “Le tempistiche tra l’altro non furono rispettate dal giornalismo. Ed è stato assurdo che il giorno dell’uscita della notizia io ho scoperto di aver perso il mio bambino. Un dolore che si cerca di mettere da parte ma nell’angolino del cuore c’è sempre, anche adesso che ho due figlie”. L’ex Velina ha poi aggiunto: “L’argomento va comunque sdoganato perchè tante donne, più di quelle che immaginiamo, purtroppo hanno vissuto questo momento terribile”.