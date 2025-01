Costanza Caracciolo, chi è l’ex Velina di Striscia la Notizia: la carriera in tv

La televisione è stata il palcoscenico più importante per farsi conoscere dal grande pubblico e diventare, negli anni, una delle Veline più apprezzate e ricordate della storia di Striscia la Notizia. Costanza Caracciolo, nata nel 1990 a Lentini, in provincia di Siracusa, sin da bambina si è avvicinata al mondo della danza. La grande occasione è arrivata poi nel 2008, quando ha partecipato al programma Veline che stava selezionando nel corso di quell’estate le nuove figure femminili del tg satirico di Canale 5.

Costanza Caracciolo vinse la finalissima nella categoria bionde e partecipò al programma al fianco della collega mora Federica Nargi per diverse edizioni, dal 2008 al 2012. Il duo visse insieme altre esperienze lontano da Striscia: nel 2011 recitarono nel film Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4 di Massimo Morini, nel 2012 parteciparono invece alla prima edizione di Pechino Express sempre in coppia. La bionda modella e showgirl, inoltre, ha preso parte a diversi talent tv come Cuochi e Fiamme Celebrities e Si può fare!, oltre ad essere stata ospite fissa per diversi mesi nel talk sportivo di Italia 1 Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco.

Costanza Caracciolo, il marito Bobo Vieri e le figlie Stella e Isabel

Costanza Caracciolo nel 2017 ha anche trovato l’amore al fianco del marito Christian Vieri, da tutti sempre affettuosamente soprannominato Bobo. La coppia è affiatatissima e nel giro di pochi anni hanno costruito una bellissima famiglia: nel 2018 sono diventati genitori della prima figlia Stella e nel 2020 è nata la secondogenita Isabel, mentre nel 2019 la coppia è convolata a nozze a Milano celebrando il matrimonio con rito civile.

“Io sono stata fortunata perché sia i miei nonni sia i miei genitori sono stati dei modelli d’amore. In Cristian rivedo quello che vedo in loro. Adesso sono 6 anni insieme e 4 di matrimonio”, aveva raccontato l’ex Velina nel marzo 2023 in un’intervista a Verissimo. La coppia è felice della dimensione familiare che hanno costruito: “Abbiamo trovato il nostro equilibrio, non ci sono in progetto altri bambini. Stiamo da Dio. È più bello adesso di prima. Abbiamo fatto tutto di fretta, oggi siamo più consolidati. Ci aiutiamo molto, le bambine non rimangono mai da sole anche se lavoriamo entrambi“.

