BOBO VIERI CONTRO ANTONIO CASSANO: NUOVA POLEMICA SOCIAL

Bobo Vieri contro Antonio Cassano purtroppo non è più una novità. Sappiamo che i due ex campioni sono ormai anche ex amici, dopo la fine burrascosa di quella che era stata la Bobo Tv, abbandonata da Antonio Cassano insieme anche a Lele Adani e Nicola Ventola, ma adesso si aggiunge un’altra polemica veicolata tramite Instagram, compreso il coinvolgimento delle famiglie. Bobo Vieri ha infatti risposto a muso duro tramite una storia su Instagram a un commento molto duro di Antonio Cassano durante un’intervista a Gianluca Gazzoli per il podcast “Passa dal BSMT”.

Antonio Cassano aveva dato la propria versione della rottura del rapporto con Bobo Vieri con espressioni piuttosto forti, facendo notare che se ne erano andati tutti dalla Bobo Tv: “Pensavi di essere il più forte? Invece lo siamo noi tre”. Per riparare la dose sulla ’solitudine’ di Vieri, ecco la frase che ha fatto traboccare il vaso come la proverbiale goccia: “Adesso non ti segue neanche tua madre“. Va detto che tutto questo era successo in autunno, ma forse solo adesso queste parole sono arrivate a conoscenza di Vieri, che ha replicato in modo chiarissimo.

BOBO VIERI CONTRO ANTONIO CASSANO: CHE COSA È SUCCESSO STAVOLTA?

Ecco allora il nuovo capitolo di Bobo Vieri contro Antonio Cassano, con la replica secca del bomber tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: “Caro Cassano, ti devi solo vergognare! Non permetterti di nominare mia madre!”. Naturalmente proprio il commento sulla mamma ha fatto male a Vieri, che quindi ha aggiunto il proprio punto di vista sprezzante verso l’infelice frase di Cassano: “Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati“.

Viene da pensare che purtroppo non sia finita qui: la frase di Cassano è stata certamente infelice, la replica di Vieri durissima, a noi resta il rammarico su due campioni che ci hanno fatto divertire tanto in campo e per molto tempo sono stati anche amici, che invece adesso fanno notizia per diatribe da social. Le strade si sono ormai separate in modo netto, ma speriamo che almeno si possa trovare un minimo di armonia affinché Bobo Vieri contro Antonio Cassano non diventi una saga straziante.

