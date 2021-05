Bohdan Beyba è la scelta di Samantha Curcio a Uomini e donne?/ Choc in studio..

Bohdan Beyba è la scelta di Samantha Curcio a Uomini e donne? La risposta non è quella che i fan della coppia avrebbero voluto sentire visto che la scelta è già stata registrata un paio di settimane fa e alla fine la prima tronista curvy ha voluto scegliere Alessio, il rivale del tentatore. Il bel geometra e lottatore di Jiu Jitsu Brasiliano di origini ucraine, tornerà quindi in onda per l’ultima volta proprio oggi pomeriggio quando andrà in onda la nuova puntata del programma con al centro la scelta di Samantha che, anche nel suo modo di fare e di congedarsi, farà discutere. Il bel corteggiatore che vive a Reggio Emilia e che in passato ha partecipato come single a Temptation Island per un paio di edizioni, si ritroverà in uno studio già pieno di petali.

Alessio Ceniccola è la scelta di Samantha Curcio?/ Uomini e Donne, petali e baci ma..

Bohdan Beyba è la scelta di Samantha Curcio a Uomini e donne?

Secondo le anticipazioni, infatti, sembra che Samantha Curcio farà entrare in studio Bohdan Beyba solo dopo aver parlato e scelto il suo Alessio, ma perché fare questa crudeltà al giovane? L’unica cosa certa è che al suo arrivo ha già capito tutto e quindi non c’è stato un lungo giro di parole per dirgli che non è lui la sua scelta, ma come reagirà a quel punto il tentatore? Sembra che al momento non si sappiano ancora i dettagli di quello che è successo, soprattutto di quelle che sono state poi le reazioni a caldo dei diretti interessati anche se chi ha seguito il trono sa ormai da tempo che Samantha era palesemente interessata ad Alessio.

