Scelta Samantha Curcio, Uomini e Donne/ Chi è: Alessio o Bohdan? Il web “Finalmente!”

Una scelta a sorpresa, quella che ha visto protagonista Samantha Curcio, tronista del Trono Classico di Uomini e Donne. Per la gioia dei fan, oggi finalmente potremo assistere all’inedita decisione della ragazza, divisa fino all’ultimo tra i due corteggiatori, Alessio Cennicola e Bohdan Beyba. Con chi avrà deciso di concludere il suo percorso e chiudere così il trono la bella Samantha? Tutto sarà svelato nella puntata di oggi di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14.45 sebbene ormai da giorni, attraverso le anticipazioni circolanti su web e social sia già stata svelata la scelta finale della tronista partenopea che ha deciso di uscire dal programma insieme al corteggiatore Alessio. Nonostante qualcuno abbia tacciato il trono di Samantha come estremamente noioso, in realtà il vero colpo di scena la giovane lo ha riservato proprio sul finale, con una scelta tutt’altro che consueta. Come avremo modo di assistere nella puntata odierna, infatti, la Curcio deciderà di far entrare prima il ragazzo che ha deciso di scegliere e solo successivamente la “non scelta”.

Come da tradizione, prima di poter conoscere la decisione finale di Samantha, Maria De Filippi ci farà assistere alle ultime esterne che la tronista ha realizzato con Alessio e con Bohdan. Si tratterà di due filmati molto differenti caratterizzati da diversi stati d’animo che vanno dall’emozione, alla felicità passando per la rabbia, soprattutto quella della futura “non scelta” che ha accusato la ragazza di averlo fatto sentire il “terzo incomodo” durante la precedente registrazione.

SAMANTHA CURCIO TRA ALESSIO E BOHDAN: LA SCELTA

La scelta di Samantha Curcio sarà caratterizzata da molteplici emozioni non solo in studio ma anche precedute da esterne in cui non mancheranno le lacrime. Bohdan, infatti, metterà la ragazza alle strette minacciando di lasciare il programma, ignaro del gran finale, nel caso in cui lei non fosse disposta a seguirlo. Una decisione che spiazza la tronista al punto da farla esplodere in lacrime. Messe da parte le esterne sarà il momento più atteso dai fan di Uomini e Donne, quello in cui i corteggiatori sono chiamati a lasciare lo studio e finalmente la tronista a chiamare uno alla volta i due pretendenti per comunicare la sua decisione. Non prima però dei doverosi ringraziamenti alla padrona di casa Maria De Filippi per aver dato un segnale forte scegliendo lei, nonostante i feroci attacchi social ricevuto in questi mesi. Il primo ad accedere in studio sarà proprio Alessio, la sua scelta. Il vero colpo di scena arriverà poco dopo, quando chiamata a riferire la sua decisione al secondo pretendente, la giovane deciderà di comunicare la sua “non scelta” in presenza a Bohdan in presenza di Alessio.

In vista dell’attesa puntata, intanto, sui social il trono di Samantha Curcio non sembra avere particolarmente appassionato i fan del programma Uomini e Donne. Lo si apprende dai numerosi commenti al post che annuncia la scelta di oggi tra i quali c’è chi scrive: “Farò festa dopo la sua scelta almeno non me la trovo più quando apro la tv”, ed ancora “Finalmente posso dormire!”, “La scelta meno attesa di sempre”, “Il trono più brutto in assoluto… non vedo l’ora”, “Finalmente, trono noioso”. Cambieranno idea dopo la visione della puntata?

