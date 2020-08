Bollettino Coronavirus Italia 31 agosto/ Dati ministero Salute: record casi Campania

L’ultimo bollettino Coronavirus Italia emerso nella giornata di ieri, domenica 30 agosto, ha confermato l’andamento stabile dei contagi da Covid nel nostro Paese, sebbene sia necessario, in questa fase, non abbassare la guardia. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute diminuiscono i nuovi casi (1.365 rispetto ai 1.444 di sabato) ma anche i tamponi (81.723, circa 18mila in meno). Sale tuttavia il numero delle vittime, quattro in un giorno (sabato c’era stato un solo decesso), per un numero complessivo di 35.477 morti dall’inizio della pandemia. Il record di casi positivi è stato registrato in Campania, dove sono stati in tutto 270 seguita dalla Lombardia con i suoi nuovi 235 casi e dal Lazio a quota 156. Ci sono poi Veneto ed Emilia Romagna entrambe a 109 mentre solo con a partire dalla Toscana si abbandonano le tre cifre per arrivare a 98 positivi in un giorno. Nell’ultima domenica di agosto, nessuna Regione ha registrato zero casi. I casi totali di Coronavirus in Italia ammontano ora a 268.218. Per il terzo giorno consecutivo è stato registrato un incremento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid: in tutto sono 86 rispetto ai 79 dello scorso sabato. Le persone attualmente positive sono 24.205, con un aumento di 1.049 in 24 ore. I guariti sono 208.224, (312 in più). I ricoverati con sintomi salgono di 83 unità (1.251) ed aumentano di 959 i pazienti in isolamento domiciliare (22.868 il totale).

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA, LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del nuovo bollettino sulla situazione Coronavirus in Italia, nella giornata di oggi, lunedì 31 agosto, è atteso il vertice Governo-Regioni sui trasporti in vista della ripresa della scuola, anche tenendo conto delle nuove linee guida definitive del Cts. Nelle ultime ore, intanto, sono tenuti sotto osservazione dei nuovi focolai. Tra i principali casi attualmente monitorati, c’è un focolaio in Calabria, in una frazione di Oppido Mamertina, Messignadi, dichiarata zona rossa dalla governatrice Jole Santelli, dove la registrazione di 13 casi positivi. Qui, spiega SkyTg24, è stato disposto il divieto di allontanamento di tutti i residenti e il divieto di accesso, mentre sono consentiti solo gli spostamenti per situazioni di reale necessità, lavoro o motivi di salute, esattamente come era previsto in tutta Italia nei mesi scorsi del lockdown. Inoltre, sono state sospese “tutte le attività commerciali e produttive, ad eccezione di quelle ritenute essenziali”. Altro cluster scoperto ieri ed ora sotto osservazione, quello di Forte dei Marmi, in Toscana. Nove i casi positivi emersi in un locale e prontamente isolati. La proprietà, in accordo con il sindaco Bruno Murzi, ha chiuso l’attività prima ancora di ricevere i risultati dei test. Si tratta di dipendenti del locale e tutti conviventi in un’unica abitazione, quasi tutti asintomatici ma nessuno ricoverato, come spiegato dal sindaco.



