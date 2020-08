Bollettino coronavirus Italia 5 agosto/ Dati Ministero Salute: caos su seconda ondata

Casi positivi in crescita, decessi in calo: questa un’estrema sintesi del bollettino coronavirus del Ministero della Salute di ieri, attesi i dati sull’emergenza sanitaria in Italia aggiornati ad oggi, mercoledì 5 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, martedì sono stati registrati 190 nuovi contagiati, 31 in più rispetto ai numeri di lunedì. Un andamento legato alla Lombardia, passata dai 25 infettati di lunedì ai 44 di martedì. Tre le regioni senza nuovi contagi: parliamo di Molise, Valle d’Aosta e Basilicata. In ribasso, come evidenziato, le vittime: dai 12 morti di lunedì ai 5 decessi di ieri. Campanello d’allarme per quanto riguarda i ricoverati: stabile il conto dei pazienti in terapia intensiva (41), +53 rispetto al bollettino di domenica. In lieve rialzo anche i malati effettivi, ovvero i casi attivi: +8.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA: LE ULTIME NOTIZIE

Ieri il Comitato Tecnico Scientifico ha messo nuovamente in risalto l’importanza della vaccinazione influenzale, in particolare per gli operatori sanitari, così per prevenire eventuali rischi per la vita di anziani e persone fragili. Ma si è acceso il dibattito sulla possibile seconda ondata in contagi. L’allarme lanciato dal virologo Fabrizio Pregliasco ai microfoni dell’Ansa: «Con il peggioramento della situazione pandemica in vari paesi europei, oltre che in Asia e in America, oggi il rischio di una seconda ondata di Covid-19 in Italia diventa più pesante e concreto». Decisamente più cauto il viceministro Pierpaolo Sileri: «Una seconda ondata nei termini di marzo la vedo improbabile. Allora non eravamo preparati. Oggi usiamo le mascherine, i medici gestiscono la malattia meglio, i posti in terapia intensiva sono raddoppiati», le sue parole a La Stampa.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE: DATI 4 AGOSTO





