Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 maggio/ +7 ricoveri, positività 9.7%

Verrà reso pubblico fra poche ore il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, la comunicazione con tutti i dati aggiornati alla giornata di oggi, mercoledì 25 maggio 2022. Nel nuovo report andremo a fare il punto sulla pandemia di covid, quindi i nuovi positivi, gli ospedalizzati e le vittime, e nell’attesa, andiamo a dare uno sguardo veloce al bollettino coronavirus Lombardia di ieri, quando i contagiati emersi sono stati in totale 4.330. I tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari, sono invece stati 44.607 per un tasso di positività, l’incidenza dei contagiati sul totale dei test, pari al 9.7 per cento.

Anche ieri purtroppo si sono verificati dei morti da covid, leggasi 6 per un totale di 40.422 decessi dal 20 febbraio 2020, giorno di inizio della pandemia in Italia. Infine i numeri relativi agli ospedali lombardi, a cominciare dai pazienti più gravi, quelli ricoverati in terapia intensiva, ad oggi solo 36, per una crescita di 2 sole unità; in area medica, invece, il dato degli allettati segnava ieri quota 749, cinque in più rispetto alla precedente comunicazione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 MAGGIO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E a proposito di covid e Lombardia, ci sono state un po’ di polemiche nelle scorse ore per via della massa di gente scesa in piazza a Milano per festeggiare il Diavolo e accogliere il bus scoperto con a bordo la squadra. A riguardo ne ha parlato Fabrizio Pregliasco, noto docente di virologia della Statale nonché membro della task force anti covid della regione Lombardia, quindi stimato virologo e direttore dell’ospedale Galeazzi, che parlando a ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1 ha spiegato: “La situazione è discretamente buona. Certo l’anno scorso, con la vittoria degli Europei” da parte dell’Italia, “avevamo avuto paura e poi è andata bene”.

Un anno fa circa di questi tempi, ci furono delle polemiche sia per la festa dei tifosi interisti che avevano celebrato la vittoria dello scudetto, sia per i successivi festeggiamenti della vittoria degli Europei da parte dell’Italia, mentre la variante “inglese” del covid stava prendendo il sopravvento. “Oggi però abbiamo Omicron ed è diverso”, ha rassicurato ancora Pregliasco.











