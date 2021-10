Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 ottobre/ Positività 0.3%, stabili le T.I.

E’ martedì 26 ottobre 2021, e anche oggi analizzeremo il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, il report con tutti i dati riguardanti i nuovi positivi, gli allettati negli ospedali e il numero di morti. L’appuntamento è come sempre per dopo le ore 17:00, quando sarà appunto comunicato il nuovo bollettino, nel frattempo, diamo uno sguardo ai numeri di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 119 su 32.829 tamponi fra antigenici e molecolari. Un doppio dato che ha permesso di ottenere un tasso di positività, sempre ottimo, pari allo 0,3 per cento.

A livello ospedaliero non si registrano particolari situazioni allarmanti, visto che nelle terapie intensive degli ospedali lombardi vi sono al momento 48 pazienti, dato esattamente identico rispetto a ieri, mentre in area medica gli allettati con sintomi covid sono in totale 280 (+4). Infine segnaliamo purtroppo un altro morto per covid in Lombardia, mentre a livello provinciale Milano ha comunicato 53 nuovi casi, seguita da Bergamo a quota 12.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 OTTOBRE. POLEMICA FRA LA MORATTI E I MEDICI DI FAMIGLIA

E a proposito di Lombardia e di covid ieri è andato in scena uno scontro a distanza fra l’assessore al welfare Letizia Moratti, e l’associazione dei medici di famiglia. L’ex sindaca di Milano, parlando con Corriere Bergamo e Bergamo Tv, ha spiegato: “La mancanza di medici di famiglia? Una percezione che non è data dal numero ma dall’organizzazione. Lavorano per un numero di ore profondamente diverso rispetto alle ore di chi lavora all’interno delle strutture ospedaliere e sanitarie. Questo ovviamente è quello che crea la percezione di carenza”.

Pronta la replica degli stessi camici bianchi lombardi, ed in particolare del sindacato di categoria Finmg, a firma del segretario Paola Pedrini: «Stupore, preoccupazione e tanta amarezza», la replica via lettera, in cui si legge anche: «I medici di famiglia sono sul campo per tutta la giornata. Così non va bene? Li sostituiamo con dipendenti che, dopo le otto ore di turno, staccano e vanno a casa: ne servirebbero almeno il 30/40 % in più».



