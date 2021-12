Bollettino coronavirus Lombardia, dati 3 dicembre/ Positività 1.7%, + 3 in T.I.

Quanti sono i nuovi casi di covid in Lombardia? Una domanda a cui daremo una risposta nel giro di poche ore, e precisamente a partire dalle 17:00, quando, come ogni giorno, verrà comunicato il nuovo report aggiornato, il bollettino coronavirus Lombardia di oggi, venerdì 3 dicembre 2021. La regione di Fontana scoprirà nelle prossime ore quale sarà il colore per la prossima settimana, ma non dovrebbero esservi particolari sorprese in quanto si dovrebbe rimanere ancora in zona bianca, con le restrizioni al minimo.

Bollettino vaccini covid oggi 3 dicembre/ +500mila somministrazioni in 24 ore

Quello che poi accadrà nei prossimi giorni andrà attentamente analizzato giorno per giorno, nel frattempo, rivediamoci il bollettino di ieri, quando i nuovi casi emersi sono stati in totale 2.620 su 147.234 tamponi processati. Il tasso di positività è stato pari all’1.7 per cento, mentre i morti da covid sono stati ieri 17 (totale dal 20 febbraio 2020 34.413). Negli ospedali della Lombardia vi sono al momento 111 pazienti ricoverati in terapia intensiva, e altri 893 in degenza normale, doppio dato cresciuto di 3 e 6 unità. Infine, per quanto riguarda i casi di Milano e provincia, ieri sono stati comunicati *** nuovi contagi.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 3 dicembre/ Superata quota 134mila morti

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 3 DICEMBRE: IL COMMENTO DI FONTANA SULLA CAMPAGNA VACCINALE

E nella giornata di ieri è tornato allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che attraverso i propri social ha sottolineato i grandi traguardi raggiunti dalla sua regione in campo vaccinale, a cominciare dal quasi 91 per cento di cittadini lombardi che hanno completato il ciclo di vaccinazione e che sono quindi immunizzati.

“Altro dato davvero importante – ha aggiunto il governatore lombardo – 1.210.000 lombardi, il 13,3%, hanno già fatto anche la terza dose. Andiamo avanti così. La Lombardia continua spedita nella campagna vaccinale – ha aggiunto e concluso Fontana – unica strada davvero efficace per continuare a evitare le restrizioni”. Negli ultimi giorni in quasi tutte le regioni si è avuto un boost importante di vaccinazioni dovuto al decreto covid che entrerà in vigore fra 3 giorni e che prevede un super green pass, ma anche ai contagi in forte aumento e alla paura per la nuova variante Omicron, i cui effetti non sono ancora chiari.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 2 DICEMBRE/ +2.620 casi, scende tasso positività

© RIPRODUZIONE RISERVATA