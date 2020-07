Bollettino coronavirus Ministero della Salute/ Dati 30 luglio, 275 guariti in 24 ore

E’ atteso per la serata di oggi, giovedì 30 luglio, il nuovo bollettino del Ministero della Salute in merito all’epidemia di coronavirus in Italia. Rispetto alla comunicazione di 48 ore fa, il numero degli infetti è salito di 289 unità, mentre per quanto riguarda le vittime, sono state sei quelle comunicate ieri sera. In totale le persone decedute dallo scorso 21 febbraio, giorno di inizio dell’emergenza, sono 35.129, mentre i contagiati sono saliti a quota 246.776. Molto bene il numero relativo ai nuovi guariti, cresciuto di 275 unità in 24 ore, per un totale di 199.031 persone. Decresce invece il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali italiani, a ieri 38 (-2), mentre i ricoverati totali sono 731, altro dato in calo rispetto al giorno precedente (-18). Al contrario cresce il dato relativo alle persone in isolamento domiciliare, 11.847 il totale (+27). Nella giornata di ieri è uscito allo scoperto Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE, IL COMMENTO DI BRUSAFERRO

Durante la presentazione del Rapporto OsMed sull’uso dei farmaci nell’epidemia di coronavirus, ha spiegato che negli ultimi 30 giorni “viaggiamo intorno ai 200-300 casi giornalieri di positivi – parole riportate in data 29 luglio dal sito di Rai News – un dato stabile nonostante piccole variazioni giornaliere”. Brusaferro ricorda come la trasmissione del covid 19 “sebbene sotto controllo, continua a persistere in tutte le aree del paese”. Significativo è il dato riguardante l’età media dei nuovi casi “che prima era sopra i 70 anni, e ora è scesa intorno ai 40. La letalità riguarda però soprattutto le età più avanzate”. Inoltre, nel periodo che va dal 6 al 19 luglio: “Il 44% dei nuovi casi è stato individuato attraverso attività di screening sierologici e il 30% dei positivi individuati è asintomatico”. Brusaferro ha aggiunto e concluso: “Siamo in una fase epidemica controllata in Italia, ma tutto dimostra che il virus circola. Guardiamo anche all’Europa e agli Stati Uniti, e ad altri continenti. Siamo in una casa comune”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO DELLA SALUTE 29 LUGLIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA