Bollettino coronavirus Veneto, dati 30 luglio/ 784 positivi, 284 in quel di Padova

E’ atteso anche per oggi, giovedì 30 luglio, il doppio bollettino del Veneto sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Come di consueto scopriremo i nuovi contagi con la comunicazione mattiniera di Azienda Zero, e poi, con quella serale, solitamente dopo le ore 17:00. Stando all’ultimo aggiornamento, quello di ieri 29 luglio, sono 784 i positivi registrati al momento in regione, e di questi sono 34 quelli ricoverati, di cui tre nei reparti di terapia intensiva dei vari ospedali della zona. Se si tengono conto anche dei negativizzati, i ricoveri salgono in totale a 121, di cui 6 in rianimazione. Per quanto riguarda le vittime, sono 2.073 da quando è scoppiata l’emergenza, data 21 febbraio (di queste, 1.450 negli ospedali), mentre i dimessi sono in totale 3.756. Ancora una volta preoccupa la provincia di Padova, con 248 casi attivi sul totale, seguita da Venezia, che invece segna 113 infetti. Treviso la segue a ruota a quota 112, mentre Vicenza e Verona ne contano rispettivamente 69 e 68. Chiudono Belluno con 16 casi attivi, e Rovigo con 12.

BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, ZAIA REPLICA A RUZZANTE

E nella giornata di ieri è scoppiata una mini querelle a distanza fra il governatore Zaia e il consigliere regionale Piero Ruzzante. Quest’ultimo aveva spiegato su un quotidiano veneto, come riferisco il sito della regione in data 29 luglio, che il presidente si era fatto andare a prendere a casa da un’auto blu durante il periodo del lockdown. “Con carte, prelievi bancari e pedaggi alla mano – la replica di Zaia – e con le testimonianze di dipendenti e giornalisti, mi sarebbe estremamente facile dimostrare al consigliere Ruzzante che negli oltre 130 giorni trascorsi a fronteggiare l’emergenza coronavirus ho raggiunto la sede della Protezione Civile di Marghera esclusivamente con la mia auto. Ma non è questo che mi preme ora sottolineare. Quel che mi colpisce di più – aggiunge Zaia – è la cultura dell’odio che pervade sempre gli atteggiamenti del consigliere Ruzzante. Che un politico di lungo corso come lui preso dalla disperazione si riduca a fare – peraltro sbagliando – i conti chilometrici dell’avversario, non mi fa neppure arrabbiare. Mi induce soltanto un gran senso di tenerezza”.



