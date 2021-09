Bollettino coronavirus Ministero Salute 1 settembre/ 129.221 morti covid in totale

Il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, 1 settembre 2021. Inizia un nuovo mese, quello forse più caldo per quanto riguarda i contagi vista la riapertura delle scuole e il ritorno al lavoro dei vari vacanzieri, e la speranza è che i numeri non “esplodano” e i contagi si mantengano su livelli accettabili. Lo scopriremo questa sera verso le 17:30, nell’attesa rivediamo brevemente il bollettino di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati 5.498 su 307.643 tamponi processati fra molecolari e antigenici.

Il tasso di positività, visti i due indicatori, è stato di 1.8%, praticamente dimezzato rispetto alla media del periodo (sempre attorno al 3%), mentre il dato più triste, quello dei morti, ha segnato altri 75 decessi per un totale da inizio pandemia pari a 129.221. Attenzione a quanto accaduto negli ospedali, quelli che sono attenzionati in maniera particolare in queste ultime settimane, e dove al momento vi si trovano 544 pazienti gravi, quelli in terapia intensiva (in diminuzione di 4 unità), mentre in area medica il numero di allettati è pari a 4.252, dato diminuito di 12 pazienti. Infine segnaliamo 723 casi in Lombardia (qui il report aggiornato).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 1 SETTEMBRE: SOLIDARIETA’ DI GALLI A BASSETTI

Vi abbiamo raccontato più volte in questi giorni dell’aggressione subita da Matteo Bassetti da un no vax, e il collega Massimo Galli, nonostante sia stato spesso di vedute diverse rispetto al primario di malattie infettive del San Martino di Genova, ha voluto esprime la solidarietà nei confronti del camice bianco genovese: “Al professor Bassetti – le parole del medico del Sacco ai microfoni dell’Adnkronos Salute – va la mia piena solidarietà per le minacce ricevute dai no vax, tanto inaccettabili quanto esemplificative dello squallore di chi le fa”.

Il docente di Malattie infettive all’università Statale, ha aggiunto: “Con il professor Bassetti raramente mi sono trovato d’accordo, anche su molte sue esternazioni, soprattutto dello scorso anno, in tutto il periodo estivo e in gran parte di quello autunnale. Ma questo non cambia la mia vicinanza in queste circostanze. Mi auguro che tutto questo non influisca più di tanto sulla sua vita quotidiana. Purtroppo in determinati contesti si sono annidati personaggi con connotazioni che vanno oltre il semplice aspetto no vax”.



