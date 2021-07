Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 luglio/ Picco contagi da 40 gg, +2.153

Continua ad aumentare la curva dei contagi in Italia, e quasi sicuramente il trend negativo verrà confermato anche dal bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 15 luglio. Nella giornata di ieri i nuovi contagi sono stati 2.153, mai così alti dal 6 giugno, e praticamente il doppio rispetto ad una settimana fa. Cresce di pari passo il tasso di positività, alla luce dei 210.599 tamponi processati, passando dallo 0.8% all’1, mentre i decessi sono stati 23, di cui 9 però comunicati dalla Sicilia nelle scorse ore ma riferenti ad un periodo precedente (totale morti da inizio pandemia pari a 127.831).

Le buone notizie vengono comunque dalle ospedalizzazioni, con le terapie intensive che continuano a diminuire, ieri sei in meno, per un totale di 151 pazienti ricoverati, mentre in degenza il calo è stato di 20 unità, per 1.108 ricoverati in tutti i nosocomi italiani. I guariti sono stati invece 1.079, mentre la regione che ha comunicato più casi è stata ancora una volta la Lombardia a quota 420 contagi (qui il bollettino completo). Massima allerta quindi in Italia, alla luce anche dei recenti festeggiamenti da nord a sud del Paese per la vittoria della nazionale italiana ai campionati europei di calcio.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 LUGLIO, BASSETTI SULLA FESTA PER EURO 2020

A riguardo il professor Matteo Bassetti, primario di malattie infettive della clinica San Martino di Genova, ha parlato così ai microfoni dell’Adnkronos: “Si sarebbe potuto organizzarli in sicurezza con il green pass ma non credo che ci sarà un aumento considerevole dei casi. Oggi dobbiamo guardare altri indicatori, le ospedalizzazioni e i ricoveri in terapia intensiva”. E ancora: “Finiamola di dare addosso agli italiani perché hanno festeggiato. Secondo me farlo a Roma è stato un bel segnale di ritorno alla normalità”.

Il noto medico ligure si dice d’accordo con la scelta del Green Pass per ristoranti, bar e via discorrendo: “Incentivare le persone a vaccinarsi: è questo l’obiettivo di Macron e dovremmo perseguirlo anche noi. Ovviamente il fatto di dire che se vuoi andare al cinema, al ristorante, allo stadio devi avere il green pass è un modo per non bloccare più il Paese. Quindi mi dispiace che qualcuno in Italia si sia detto contrario. Per fare le cose al meglio e in libertà, anche ad ottobre, dobbiamo usare il green pass e non ci trovo niente di male”.

