Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 maggio/ Positività stabile sotto il 3%

Anche oggi, sabato 15 maggio 2021, scopriremo il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, il report aggiornato con tutti i dati riguardanti la pandemia di covid. Continuano ad essere molto positivi i numeri, così come confermato anche da quanto comunicato ieri sera, leggasi 7.567 nuovi contagiati a fronte di 298.186 tamponi processati, per un tasso di positività che scende ulteriormente, passando dal 2.8 al 2.5%, e che si conferma per un altro giorno al di sotto del tre per cento.

Anche le vittime sembrano diminuire progressivamente, e ieri sono stati registrati 182 decessi. Notizie positive anche dagli ospedali, con 13.050 ricoverati nei reparti ordinari, in calo di 558 unità, e altri 1.860 nelle terapie intensive, meno 33. In isolamento domiciliare vi sono 324.696 persone, mentre a livello regionale la Lombardia ha registrato ieri 1.160 nuovi contagi (qui il report completo).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 15 MAGGIO, IL COMMENTO DI BASSETTI

Numeri positivi grazie soprattutto alla campagna vaccinale, che sta proseguendo in maniera spedita, e che potrebbe portare ad un ulteriormente allentamento delle misure restrittive nel giro di poche settimane. Ne è convinto il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che uscendo ieri allo scoperto ha invitato a seguire l’esempio degli Stati Uniti dove “hanno levato le restrizioni e la mascherina per i vaccinati. Dobbiamo farlo anche noi – spiega il professore, come si legge su Today – abbiamo il 30% della popolazione italiana che ha fatto almeno una dose di vaccino. Dopo 20 giorni dalla prima dose leviamo obbligo di mascherina per chi è vaccinato. È un bel segnale per tutti, ma soprattutto per chi non lo vuole fare”. Infine, sulla durata del pass vaccinale: “Perché deve durare solo 6 mesi? Quali studi dimostrano con certezza che la protezione da vaccino dura solo 6 mesi? La burocrazia Italica e poca reattività di alcune istituzioni rischiano di uccidere la ripartenza”.

