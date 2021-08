Bollettino coronavirus Ministero Salute 24 agosto/ Tasso di positività sale al 4.1%

Sarà comunicato come sempre in serata, dopo le ore 17:00, il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute, quello aggiornato ad oggi, martedì 24 agosto 2021. In attesa del nuovo report, come di consueto, andiamo a rivedere brevemente gli ultimi dati emersi, a cominciare dai contagi, 4.168 (ieri era lunedì, giorno storicamente di dati bassi), a fronte di 101.341 tamponi processati.

Brusaferro/ “La mia fede? Non la nascondo, dopo il covid ho ricevuto una 'chiamata'”

Un rapporto che ha fatto schizzare il tasso di positività al 4.1%, ma nelle prossime ore tale numero si riabbasserà nuovamente, riportandosi in linea con la media dell’ultimo periodo, attorno al 3%. Da registrare anche 44 morti per covid, mentre, a livello ospedaliero, si segnalano 3.298 persone ricoverate con sintomi, 161 in più rispetto al precedente bollettino, mentre in terapia intensiva il dato totale racconta di 485 ricoverati, 13 in più rispetto a ieri. Infine, a livello regionale, segnaliamo i 200 casi della Lombardia.

Sileri/ "No Vax? Checché se ne dica uno non vale uno. Conta scienza no chiacchiere"

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 24 AGOSTO, IL COMMENTO DI SILERI

In attesa della nuova comunicazione sono importanti le dichiarazioni rilasciate ieri dal sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri, che parlando ai microfoni de La Stampa ha paventato l’obbligo vaccinale per alcune categorie più a rischio: “Questa è l’ultima chiamata alle vaccinazioni. Se entro il 15 settembre non avremo superato la soglia dell’80% di popolazione che ha avviato il percorso di immunizzazione, dovremo valutare la possibilità di una forma di obbligo”.

Quindi Sileri ha specificato: “Andrei a proteggere chi ha più di 40 anni. Non possiamo continuare a rallentare il lavoro ordinario degli ospedali”. E ancora: “Con la variante Delta, che si è rivelata molto più contagiosa, dovremo salire all’80% della popolazione. Forse anche qualcosa di più”. Infine, sulla terza dose: “Se vedremo un aumento dei casi tra chi si era vaccinato, perché la copertura dell’immunizzazione è scesa con il passare dei mesi, si dovrà fare una terza dose. Ma aspettiamo di leggere dati e numeri”.

Toti “Green pass per trasporti pubblici”/ “Obbligo vaccinale per i giovani difficile”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 23 AGOSTO





© RIPRODUZIONE RISERVATA