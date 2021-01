Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 gennaio/ Quasi 86mila morti da febbraio

Verrà emesso nel giro di poche ore, indicativamente entro le ore 17:30, il nuovo bollettino del ministero della salute di oggi, martedì 26 gennaio 2021, il report contenente tutti i dati riguardanti la pandemia di covid in Italia, a cominciare da nuovi casi, guariti e vittime. Nell’attesa degli ultimi aggiornamenti, rivediamo brevemente il bollettino del ministero della salute di ieri, quando i casi scoperti sono stati “solo” 8.561, un nuovo dato inficiato dai pochi tamponi processati, come da consuetudine il lunedì (143.116 test analizzati contro i 216.211 di domenica).

Cresce nel contempo il tasso di positività, anche se di poco, portandosi dal 5.3% di domenica al 5.9 di ieri, e purtroppo sono aumentate anche le vittime, ieri altre 420 per un totale che ha ormai sfiorato quota 86mila, per l’esattezza 85.881 (domenica i decessi erano stati in calo, 299). Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, tornano a salire i posti letto occupati in terapia intensiva, con un incremento di 21 ricoveri in più (secondo giorno di fila di crescita, totale 2.421), mentre nei reparti di degenza normale l’aumento è stato ancora più consistente, +115.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 GENNAIO, TRE REGIONI “ROSSO SCURO”

In merito all’incremento regionale, Lombardia ed Emilia Romagna hanno fatto registrare un aumento a quattro cifre, rispettivamente +1.484 e +1.164, mentre a seguire troviamo Sicilia, Lazio e Campania ma con un “surplus” rispetto a domenica di tre cifre. E proprio l’Emilia Romagna rientra in quelle regioni che secondo l’Unione Europea hanno un colore “rosso scuro”, ovvero, quelle zone dove l’epidemia è dilagante. Assieme alla regione di Bonaccini troviamo anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia nonché la provincia di Bolzano. Al momento non vi è ancora l’ufficialità in quanto si tratta “solamente” di una proposta della Commissione Europea, ma nel caso in cui passasse, le persone residenti in queste regioni sarebbero sottoposte all’obbligo di test e di quarantena per poter viaggiare all’estero.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 GENNAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA