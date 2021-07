Bollettino coronavirus Ministero Salute 26 luglio/ Crescono positività e ricoveri

Anche oggi, come ormai da un anno e mezzo a questa parte, è atteso il bollettino coronavirus del ministero della salute, quello con i dati aggiornati alla giornata odierna, lunedì 26 luglio 2021. Il report di ieri ha evidenziato ancora una volta come la tendenza sia quella della crescita, visto che i casi emersi sono stati 4.743 a fronte di 176.653 tamponi processati, per un tasso di positività che è salito a quota 2.7%, mai così alto da diverso tempo. In Italia si sono registrati anche cinque decessi per covid, per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 127.949, il secondo bilancio più grave in Europa dietro solo alla Gran Bretagna, nonché l’ottavo al mondo.

Fauci vs No Vax: “E' pandemia dei non vaccinati”/ “Siamo nella direzione sbagliata”

Situazione negativa anche in merito agli ospedali, dove si sono verificati 6 ingressi in più in terapia intensiva, totale 178, mentre in degenza normale il dato racconta di 1.392 pazienti, più 52 rispetto alla precedente comunicazione. A livello regionale, il Lazio ha comunicato 660 nuovi contagi, mentre la Lombardia (qui il bollettino completo di ieri), ne ha segnalati 461. Intanto in Italia sta per entrare in azione il Green pass esteso a numerose realtà, e le farmacie stanno lavorando all’impazzata quasi come fossero stamperie.

Ricevette 6 dosi di Pfizer “Anticorpi 60 volte superiori”/ “Nessuno mi da Green pass”

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 LUGLIO, LA DENUNCIA DI FEDERFARMA ROMA

A denunciarlo è stato Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, che parlando ai microfoni di SkyTg24.it ha spiegato: “Ormai stampiamo green pass all’impazzata. Alcune persone vengono con tessere sanitarie di tutta la famiglia e chiedono anche più copie. Ci siamo ridotti a copisteria, pur non essendolo”. Situazione molto simile anche in Puglia, dove, Francesco Fullone, presidente della Federfarma locale, ha spiegato: “siamo subissati dalle richieste di green pass”.

Cicconetti ha aggiunto: “C’è un grosso problema. Un conto è stampare 10 green pass al giorno e un conto è che ne stampi 100-120. Siamo arrivati a stampare green pass per intere famiglie”, ed è ovviamente una situazione che ha “un costo sia in termini economici” sia di “tempo che viene sottratto a persone che stanno male e sono in fila per prendere medicine o magari per l’ossigeno. La gratuità del green pass fa travisare il servizio e quindi ci vengono richieste anche 4 copie”.

Figliuolo: “Dobbiamo vaccinare i ragazzini”/ “A breve tamponi a prezzi calmierati”

© RIPRODUZIONE RISERVATA