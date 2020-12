Bollettino coronavirus Ministero Salute 27 dicembre/ Vittime in forte calo, +261

E’ atteso come di consueto questa sera il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute. Anche oggi, domenica 27 dicembre 2020, scopriremo come sarà evoluta la curva dei contagi, quindi, quanti nuovi casi, quante vittime, a la situazione negli ospedali. In attesa dei nuovi dati andiamo a rivedere il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, che ha fornito una fotografia non proprio veritiera della curva epidemiologica, alla luce dei pochi tamponi processati. Del resto ieri era il 26 dicembre, e i test analizzati facevano riferimento al Natale, di conseguenza il dato in forte ribasso era prevedibile.

Fatto sta che sono stati 10.407 i nuovi casi emersi su 81.825 tamponi analizzati, con una percentuale fra test e positivi pari al 12.8%, dato quest’ultimo in aumento. Bene il numero delle vittime, ieri “solamente” 261 (71.620 il computo aggiornato da inizio pandemia), quasi la metà dei 459 morti comunicati nel giorno di Natale. Negli ospedali si registrano invece due pazienti in meno in terapia intensiva, mentre nei reparti di degenza normale si sono liberati 98 posti letto.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, LE PAROLE DI SPERANZA

Oggi intanto inizia il vaccine day, e il ministro della salute, Roberto Speranza ha commentato con fiducia su Repubblica: “E’ come se dopo una lunga notte, potessimo finalmente rivedere l’alba. Il mattino però è ancora lontano”. In vista poi del prossimo 7 gennaio, quando terminerà il lockdown di Natale, Speranza ha spiegato che tornerà il sistema a zone: “Dal 7 gennaio si tornerà al sistema delle aree colorate, che ha dimostrato di funzionare. Ho fiducia negli italiani, a ogni passaggio hanno sempre dimostrato di capire, per questo penso che di fronte a chi ha dubbi o paure sul vaccino, le istituzioni debbano rispondere con trasparenza, portando le evidenze scientifiche. Senza insulti”. Speranza ha parlato anche delle scuole, che riapriranno il prossimo 7 gennaio come da accordi siglati negli scorsi giorni: “abbiamo tenuto aperto il primo ciclo anche in zona rossa, l’abbiamo tutelata il più possibile. C’e’ un accordo con le Regioni per riaprire in presenza le superiori al 50%”. Tutto dipende dalla curva: “L’obiettivo è 50 casi ogni 100 mila abitanti. Adesso ne abbiamo 150”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 26 DICEMBRE





