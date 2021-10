Bollettino coronavirus Ministero Salute 7 ottobre/ -114 ricoverati, positività 1.1%

Ecco il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, giovedì 7 ottobre 2021. Ancora una volta andremo a scoprire l’evoluzione della pandemia di covid con tutti i principali indicatori, dal numero dei nuovi contagiati passando per i ricoverati e arrivando fino al dato storicamente più triste, quello relativo ai morti da covid. Come sempre diamo prima un breve sguardo al bollettino di ieri, quando i nuovi casi di positività emersi sono stati in totale 3.235 a fronte di 301mila test anti covid processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività in linea con la media dell’ultimo periodo pari a 1.1%.

Purtroppo sono state segnalate anche ieri delle vittime da covid, in totale 39, mentre negli ospedali la situazione continua ad essere rosea, visto che in terapia intensiva vi sono al momento 415 pazienti gravi, dato in diminuzione di 18 unità rispetto al precedente bollettino, con l’aggiunta di altri 2.872 allettanti in area medica (meno 96 rispetto alla precedente comunicazione). Infine, per quanto riguarda la Lombardia, ieri sono emersi 449 nuovi contagi (qui il bollettino completo della regione).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 7 OTTOBRE: I COMMENTI SULLA RIAPERTURA DISCOTECHE

Intanto nella giornata di ieri il Cts, il Comitato Tecnico Scientifico, ha dato il suo personale lasciapassare alla riapertura delle discoteche e in generale delle sale da ballo, ma con una capienza massima del 35 per cento dei posti disponibili, dipendenti compresi. Una decisione che ha fatto irritare il sindacato di categoria e anche del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato così: “Discoteche riaperte, col Green Pass, ma solo col 35% di capienza? Presa in giro senza senso scientifico, sanitario, sociale ed economico, con questi numeri rischiano di fallire 3.000 aziende e di rimanere a casa 200.000 lavoratori”.

Storce il naso anche la Siae, che attraverso una nota ha espresso il proprio disappunto spiegando: “Le condizioni poste dal CTS per la riapertura delle discoteche la rendono di fatto impossibile, e suonano surreali le dichiarazioni entusiaste sul ‘primo passo’, dato che nella sostanza non c’è nessun passo. I costi di gestione di un locale sono troppo ingenti per poter riaprire con gli introiti di un 35% di capienza”.



