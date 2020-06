Bollettino coronavirus Piemonte/ Dati 2 giugno: vicina quota 19 mila guariti

Pubblicità

Contagi e vittime in ribasso: questa un’estrema sintesi del bollettino coronavirus del Piemonte di ieri, appuntamento attorno alle ore 17.30 per i dati aggiornati al 2 giugno 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri sono stati annotati altri 21 casi positivi e 9 morti: bilancio totale di 30.658 infettati e 3.876 deceduti. Sempre più vicina quota 19 mila guariti: ieri sono stati registrati altri 152 pazienti negativi al test di verifica. Continua il progressivo calo di ricoverati negli ospedali piemontesi: -4 ricoverati in terapia intensiva (54) e -69 ricoverati negli altri reparti Covid (904). Le persone in isolamento domiciliare sono 4.104.

Questo il bilancio dei casi positivi per Provincia: 3.927 in provincia di Alessandria, 1.835 in provincia di Asti, 1034 in provincia di Biella, 2.870 in provincia di Cuneo, 2.703 in provincia di Novara, 15.619 in provincia di Torino, 1.304 in provincia di Vercelli, 1.108 nel Verbano-Cusio-Ossola, 252 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: “DATI MOLTO BUONI”

Il Piemonte è in salute, ma la battaglia con il coronavirus è tutt’altro che vinta: questo il giudizio del governatore Alberto Cirio, intervenuto ieri in conferenza stampa. «I dati sono molto buoni, i contagi continuano a diminuire e la pagella del Ministero della Salute ci promuove a pieni voti», ha messo in risalto il presidente della Regione: «I parametri in fase discendente confermano che siamo in grado di affrontare senza timori la riapertura dei confini da mercoledì».

Pubblicità

Alberto Cirio ha elogiato il grande lavoro svolto dalla Regione, elencando poi gli ultimi dati a disposizione della Regione: l’indicatore Rt è a 0.5, i posti occupati in terapia intensiva sono il 12% ed i contagiati sono il 23% (non si deve superare il 40%, ndr). L’assessore alla Salute, Luigi Icardi, ha sottolineato che le tabelle a disposizione indicano il continuo trend discendente del virus: «Nelle ultime settimane abbiamo intensificato l’attività di tracciamento dei contatti, cioè la capacità di identificare precocemente i nuovi casi sospetti, di isolarli e sottoporli a tampone grazie al lavoro di monitoraggio dei medici di famiglia».

BOLLETTINO CORONAVIRUS PIEMONTE: LA CONFERENZA STAMPA DI IERI





© RIPRODUZIONE RISERVATA