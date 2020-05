Bollettino coronavirus Protezione Civile/ Dati 29 maggio: 5 regioni con zero casi

Pubblicità

Appuntamento alle ore 18.00 con il bollettino coronavirus della Protezione Civile di oggi, sabato 30 maggio 2020. Ieri è stato registrato un lieve aumento di decessi, mentre sono giunte delle ottime notizie dalla situazione degli ospedali italiani. Come vi abbiamo raccontato, sono stati annotati +87 morti e +516 casi positivi, che hanno portato il bilancio totale a 33.229 vittime e 232.248 contagiati. Importante calo degli attualmente positivi, -1.811 per un totale di 46.175. -12 ricoverati in terapia intensiva (475) e -285 ricoverati negli altri reparti Covid (7.094). 38.606 le persone in isolamento domiciliare (-1.512).

Questo il bilancio dei casi attualmente positivi per Regione: 22.683 in Lombardia, 5.658 in Piemonte, 3.564 in Emilia-Romagna, 1.849 in Veneto, 1.255 in Toscana, 994 in Liguria, 3.163 nel Lazio, 1.352 nelle Marche, 986 in Campania, 1.283 in Puglia, 410 nella Provincia autonoma di Trento, 1.137 in Sicilia, 323 in Friuli Venezia Giulia, 770 in Abruzzo, 154 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 190 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 159 in Calabria, 162 in Molise e 33 in Basilicata.

BOLLETTINO CORONAVIRUS PROTEZIONE CIVILE: NESSUN NUOVO CASO IN 5 REGIONI

Ieri non sono stati registrati nuovi casi positivi in cinque regioni: parliamo di Abruzzo, provincia autonoma di Bolzano, Umbria, Valle d’Aosta, Calabria e Basilicata. Da monitorare le curve di Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, ma secondo il Ministero della Salute non si registra alcun segnale di sovraccarico dei servizi ospedalieri. Il monitoraggio settimanale mette in risalto che «rimane molto eterogenea nel territorio nazionale. In alcune Regioni il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa ma in fase di controllo. In altre il numero di casi è molto limitato».

Questo il giudizio del ministro Roberto Speranza, riportato dai colleghi di Rai News: «I dati del monitoraggio sono incoraggianti. I sacrifici importanti del lockdown hanno prodotto questi risultati. Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa con gradualità e cautela». Ricordiamo che secondo l’Iss il trend è incoraggiante, considerando che gli indici di trasmissibilità Rt sono al di sotto di 1 in quasi tutte le Regioni, ad eccezione del Molise.





