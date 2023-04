Bollettino Covid Italia 31 marzo/ Dati settimanali: 21.883 casi e 156 morti

Il ministero della Salute ha reso noto i dati del bollettino Covid Italia di questa settimana, dal 24 al 30 marzo 2023. Negli ultimi sette giorni si sono registrati 21.883 nuovi casi di Covid-19 rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 22.256. I deceduti nella settimana corrente sono stati 156. Anche questo è un dato positivo: la scorsa settimana erano stati infatti 183. Più o meno stabile il numero di tamponi effettuati: 442.819 in questa settimana, 442.154 quella precedente.

Leggermente in calo nell’ultimo bollettino il tasso di positività, che risulta essere del 4,9% mentre era del 5% la scorsa settimana. I test, come abbiamo già visto, sono leggermente di più: il numero si discosta di quello della scorsa settimana di circa 700 unità. Positivo, dunque, il fatto che la percentuale sia più bassa, anche se solamente di un punto percentuale.

Bollettino Covid, i dati regione per regione

Anche in questo bollettino Covid, c’è la Lombardia a “comandare” per numero di nuovi casi e di decessi. Uno scenario che si ripete ormai da tre anni, con Milano & co sempre in prima linea per contagi. In questo report dal 24 al 30 marzo sono stati 4.281 i nuovi casi a fronte dei 4.380 della scorsa settimana. C’è però da dire che in questa settimana sono stati effettuati 57.813 tamponi mentre prima del bollettino precedente, 60.528.

A seguire c’è il Veneto con 3.318 nuovi casi e 14 nuovi decessi. Erano stati 3.478 i nuovi casi della scorsa settimana mentre si parlava, nello scorso bollettino, di 21 decessi. Parlando invece di tasso di positività, in pole troviamo le Marche con il 14,9%: a fronte di 1.802 tamponi, infatti, i nuovi casi sono 269. Analizzando invece i decessi, in testa c’è sempre la Lombardia, con 36 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Segue il Friuli Venezia Giulia con 16 e il Veneto con 14.

