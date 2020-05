Bollettino Lombardia, diretta conferenza stampa/ Video: dati su coronavirus 1 maggio

Pubblicità

Cala il numero di contagi e decessi nella Regione Lombardia. L’ultimo bollettino sul coronavirus fornisce dati confortanti, ma che devono comunque far stare in guardia. Sono stati registrati 598 nuovi positivi, per un totale che sale a 75.732. I morti sono stati 93 in 24 ore, quindi il bilancio delle vittime è di 13.772. Diminuisce anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: -29, quindi sono 605. Quelli ricoverati in altri reparti Covid sono 6.834, quindi c’è stato un calo di 286 malati. È cresciuto il gruppo dei pazienti dimessi: sono 51.166 (+819). Un altro numero importante è quello relativo ai tamponi: sono 11.048 quelli eseguiti nelle ultime 24 ore, quindi in totale ammontano a 376.943. «Dati positivi» per il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, intervenuto in conferenza stampa dalla sede regionale. «Ci prepariamo a scendere sotto le 600 terapie intensive, significa che è meno grave in questo momento l’aggressione del virus alla nostra popolazione».

Pubblicità

BOLLETTINO LOMBARDIA: FASE 2 E TEST SIEROLOGICI

Il nuovo punto della situazione verrà fatto oggi dalla Regione Lombardia con una nuova conferenza stampa in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie Online e sul canale YouTube regionale. Verrà fornito il nuovo bollettino con i dati aggiornati sull’epidemia di coronavirus e il nuovo punto sull’emergenza. Ieri Fabrizio Sala ha spiegato che stanno arrivando 5,6 milioni di mascherine che si aggiungono a quelle precedenti, per un totale di 18 milioni. Ci si prepara dunque alla Fase 2 imparando a convivere con il coronavirus e a combatterlo con gli strumenti che per ora abbiamo a disposizione. «E la mascherina è un elemento assolutamente fondamentale». Nella serata di ieri è intervenuto invece l’assessore al Welfare Giulio Gallera, che ha parlato dei test sierologici eseguiti in Lombardia. Finora ne sono stati fatti 17.278 su soggetti sottoposti a quarantena fiduciaria domiciliare. È emerso che la maggior parte non è immune al virus. «Sembra emergere che sono stati messi in quarantena molti più soggetti di quanti non siano entrati realmente in contatto con il virus», il commento di Gallera.

CONFERENZA STAMPA REGIONE LOMBARDIA DEL 30 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA