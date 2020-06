Bollettino Ministero Salute 26 giugno/ Coronavirus, ‘addio’ ai dati Protezione Civile

Da ieri l’Italia ha un nuovo bollettino per l’evoluzione del coronavirus giorno dopo giorno: in “pensione” il vecchio report della Protezione Civile, al fine di fornire una notifica più immediata dei dati epidemiologici e offrire un quadro completo sull’andamento della diffusione del Covid-19 in Italia dal 25 giugno Iss e Ministero della Salute presentano la nuova infografica che arriverà ogni giorno attorno alle ore 18 mentre proseguirà la mappa interattiva dashboard del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Purtroppo le novità sull’informazioni contenute nel nuovo bollettino arrivano nel giorno in cui si registra il maggior andamento di casi nelle ultime settimane: dopo giorni a trend sostanzialmente costante e al ribasso, ieri il “boom” sia dei nuovi contagi (+296 sui 239.706 totali) che purtroppo l’aumento delle vittime a +37 rispetto al giorno precedente. Complice il forte aumento del Covid-19 in Regione Lombardia (32 morti e +170 contagi), la giornata del 25 giugno non è stata certamente tra le migliori dell’ultimo periodo.

NUOVO BOLLETTINO CORONAVIRUS: IL NODO FOCOLAI

Nel nuovo bollettino Iss-Ministero della Salute – mentre oggi si attende quello settimanale con le “pagelle” delle Regioni e il monitoraggio sull’indice Rt – il report giornaliero viene arricchito con i casi identificati dal sospetto diagnostico e quelli identificati da attività di screening: nel primo caso, si tratta di casi positivi al tampone emersi da attività clinica, nel secondo invece di indagini e test, pianificati a livello nazionale o regionale, che diagnosticano casi positivi al tampone. Osservando i dati di ieri si scopre come vi siano ancora 18.303 persone positive al coronavirus (-352), la nuova suddivisione vede poi dei 239.306 totali, 223.905 identificati dal sospetto diagnostico e 15.801 per attività di screening (asintomatici).

614 i guariti in più (su 186.725), 103 le terapie intensive occupate (-4), 1.515 i ricoverati con sintomi (-368 sul giorno prima). Preoccupano invece i nuovi focolai esplosi a Mondragone in Campania e nella ditta Bartolini di Bologna: in merito alle due situazioni d’emergenza, il Ministro della Salute Roberto Speranza ieri sera ha commentato «I piccoli focolai segnalati nelle ultime ore ci dicono che la battaglia non è ancora vinta e che serve gradualità e prudenza nelle prossime settimane».



