Bollettino neve Natale e Santo Stefano 2022/ Previsioni meteo del 25 e 26 dicembre

Per coloro che amano sciare o semplicemente osservare il panorama delle montagne tinte di bianco, quest’anno probabilmente ci sarà un po’ di delusione. Le notizie che arrivano dal bollettino neve per Natale e Santo Stefano 2022, infatti, non sono ottimistiche. Le basse temperature in occasione del 25 e del 26 dicembre saranno sostanzialmente utopia nella maggior parte delle aree d’Italia. Secondo il portale IlMeteo.it, infatti, all’inizio di questa settimana di festa è arrivato nel nostro Paese un anticiclone africano, che porterà un clima mite da Nord a Sud.

Le temperature saranno insomma piuttosto elevate rispetto alle medie degli anni scorsi. In particolare, nel weekend del Santo Natale, il termometro segnerà intorno ai 15°C nelle regioni centro-meridionali. Le due isole maggiori potrebbero addirittura raggiungere punte fino a 17/18°C. Per quel che riguarda le regioni settentrionali, invece, ci sarà un po’ più freddo, ma non si scenderà sotto i 10°C.

Bollettino neve Natale e Santo Stefano 2022: non fioccherà in Italia?

I dati forniti dal bollettino neve per Natale e Santo Stefano 2022 suggeriscono, dunque, che di fiocchi bianchi ce ne saranno veramente pochi. Le uniche speranze sono nelle zone ad alta quota, come sulle Alpi. L’appuntamento con lo sci, però, probabilmente dovrà essere rimandato a data da destinarsi, forse addirittura al nuovo anno. Al Nord potrebbero esserci delle precipitazioni. In Liguria è previsto, ad esempio, il fenomeno della Maccaja, secondo cui l’aria più mite che scorre su un mare freddo crea una copertura nuvolosa diffusa, con l’arrivo di qualche piovasco durante il giorno.

Le regioni del Centro e del Sud, incluse le isole, dovrebbero invece poter stare tranquille. Il clima mite di questo 25 e 26 dicembre permetterà alla popolazione di uscire di casa per una gita fuori porta oppure semplicemente per una passeggiata utile a smaltire le tradizionali abbuffate delle feste. Per quest’anno, non ci sarà il freddo a ostacolare le attività all’aria aperta.











