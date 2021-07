Bollettino vaccini covid oggi 13 luglio/ 45% della popolazione italiana immunizzata

Classico appuntamento mattiniero, il bollettino vaccini covid: anche oggi, martedì 13 luglio, è giunto il momento di aggiornare tutti i dati riguardanti la campagna di vaccinazione italiana, scattata quasi sette mesi fa, il 27 dicembre 2020. In totale, così come fatto sapere dal ministero della salute pochi minuti fa, le dosi somministrate sono state 58.2 milioni, il che significa che nelle ultime 24 ore si è registrato un incremento di 600mila inoculazioni (qui il bollettino vaccini covid di ieri).

Cresce anche il numero degli immunizzati, ad oggi 24.3 milioni, pari al 45 per cento della popolazione vaccinale over 12, altro dato che fa ben sperare in vista dell’obiettivo dell’immunità di gregge prevista per settembre/ottobre. Infine, il numero delle dosi ricevute in questi quasi sette mesi, un totale di 63.6 milioni, di cui la maggior parte firmate Pfizer/BioNTech, leggasi 43 milioni, quindi altre 11.7 milioni di AstraZeneca, poi Moderna a quota 6.4, e infine i 2.2 milioni del vaccino Janssen, il farmaco firmato Johnson & Johnson.

BOLLETTINO VACCINI COVID OGGI 13 LUGLIO: KURZ SUI VACCINATI

E a proposito dei vaccinati e della campagna anti covid, sono decisamente significative le parole del giovane cancelliere austriaco Sebastian Kurz, il trentaquattrenne massimo rappresentante della nazione a noi vicina, che parlando con i media durante un suo viaggio a New York, ha confessato: “Per tutti coloro che sono vaccinati, la pandemia è finita, per tutti coloro che non sono vaccinati, il virus è un problema enorme”.

Nei giorni scorsi Kurz ha ricevuto la seconda dose del vaccino AstraZeneca (in Austria non è vietato agli under 60), e rispondendo alla domanda sull’aumento di casi come stiamo assistendo in particolare in Europa, ha spiegato: “Questa pandemia arriva a ondate”. Quindi ha aggiunto, ribadendo di fatto una tesi già proferita da molti altri addetti ai lavori in passato: “Il virus non andrà via, rimarrà, ci terrà impegnati per anni”. In Austria gli ultimi bollettini parlano di 192 casi, per un totale di vittime da inizio pandemia pari a 10.723.

