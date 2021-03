Bollettino vaccini Covid oggi 21 marzo/ Speranza: “Unica arma contro il virus”

Si rinnova l’appuntamento quotidiano e ormai tradizionale con i dati aggiornati circa la campagna vaccinale in Italia, mediante il nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 21 marzo 2021. Stando a quanto comunicato dal sito ufficiale del Governo, aggiornato alle 6.01, lungo tutto lo Stivale sono state somministrate 7.708.889 dosi dal vaccine-day in avanti. Ciò significa che nel Belpaese è stato utilizzato l’80,5% dei sieri giunti in totale (9.577.500, di cui 6.610.500 griffati Pfizer/BioNTech, 493mila Moderna e 2.474.000 AstraZeneca). Per quanto riguarda coloro che hanno ricevuto la doppia dose, ovvero gli italiani che possono considerarsi già immuni, essi al momento sono 2.443.394.

Bollettino Coronavirus Lombardia dati 21 marzo/ Disagi nelle prenotazioni dei vaccini

Sono invece 4.659.561 le donne vaccinate, contro 3.049.328 uomini, mentre, a livello di categorie, gli operatori sanitari e sociosanitari sottoposti a inoculazione sono al momento 2.855.458, seguiti dai 2.191.879 soggetti over 80. Le unità di personale non sanitario vaccinate corrispondono a 1.251.131, seguite da 701.370 unità di personale scolastico. A completare il report delle persone che hanno ricevuto il vaccino, vi sono i 510.951 ospiti nelle strutture residenziali e le 198.100 unità delle forze armate.

Bollettino Coronavirus Ministero Salute 21 marzo/ "Italia a colori anche dopo Pasqua"

BOLLETTINO VACCINI COVID 21 MARZO, SPERANZA: “TUTTI I VACCINI SONO SICURI ED EFFICACI”

Scoperti i dati relativi al nuovo bollettino vaccini Covid di oggi, domenica 21 marzo 2021, registriamo le dichiarazioni rilasciate dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il quale ha sottolineato sulle colonne del quotidiano “La Stampa” come tutti i sieri disponibili, incluso quello firmato AstraZeneca, siano sicuri ed efficaci e come sia ora attesa una decisione ufficiale da parte dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) circa lo Sputnik russo. “Se qualcuno rifiuta il vaccino, dobbiamo darlo immediatamente ad altri – ha asserito –. Fuori dalle indicazioni delle autorità sanitarie non ha senso scegliere il vaccino, perché sono tutti sicuri ed efficaci. E, soprattutto, sono tutti capaci di proteggere dalle forme gravi di malattia”. Italiani scettici su AstraZeneca? “Le primissime reazioni sono di fiducia. Servirà ancora qualche giorno per capire come va, ma la popolazione è consapevole che il vaccino è l’arma più efficace per uscire da questa stagione così difficile, che vede ancora la maggior parte della popolazione dover fare i conti con le restrizioni delle aree rosse”.

LEGGI ANCHE:

TERAPIA INTENSIVA/ “Vicini al picco, ora temiamo un’ondata delle altre patologie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA