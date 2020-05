Bollettino Veneto, diretta conferenza stampa/ Video Zaia, dati coronavirus 28 maggio

Pubblicità

Nuovo appuntamento con il bollettino della regione Veneto. Attorno alle 12:30, al via la conferenza stampa in diretta video dalla sede della Protezione civile di Venezia, con il governatore Luca Zaia che analizzerà i dati di oggi, giovedì 28 maggio, sul coronavirus. L’ultimo resoconto, emesso ieri sera alle 17:00 come di consueto, racconta di sole due vittime in più, per un totale di morti da inizio emergenza pari a 1.898. Salgono leggermente i positivi, 4 in più rispetto a 24 ore prima, mentre gli attualmente infetti sono 2.190 (-45). Bene anche i ricoverati, che sono al momento 434 (-4), di cui solo 34 in terapia intensiva. “Ad oggi siamo arrivati a oltre 616 mila tamponi – le parole di ieri di Zaia in conferenza – con 19113 positivi, significa che il contagio è al di sotto dell’uno per mille, (per la precisione siamo allo 0,7 per mille), e che quindi sta precipitando; le persone ancora in isolamento sono 2445”.

BOLLETTINO VENETO, ZAIA: “CREDO SIA LEGITTIMO ANDARE A VOTARE”

Zaia ha parlato anche delle elezioni, non usando troppi giri di parole: “Credo sia legittimo che le forze politiche esprimano il loro intendimento sulla convocazione delle urne, di mezzo campagne elettorali, ed è legittimo che il segretario si ponga il problema. Più grave che qualcuno non voglia andare a votare”. E ancora, sempre sullo stesso argomento: “Agli atti c’è una legge con la finestra in autunno-inverno 2020, e c’è nel testo già la previsione che si possa andare al 2021 se dovesse tornare il contagio in autunno. Se a voi sembra normale… ne prendiamo atto – ha detto rivolto ai cronisti – Piuttosto è poco corretto aver detto che l’accordo sia stato fatto con l’assenso delle Regioni, ha fatto bene la Conferenza – ha concluso Zaia – a precisare che non è mai stato dato l’accordo”.

CONFERENZA STAMPA VENETO DEL 27 MAGGIO 2020





