Bologna, due accoltellati su Frecciarossa/ Panico treno, aggressore preso in Stazione

È panico totale sul Frecciarossa che stava viaggiando tra Reggio Emilia e Bologna, proveniente da Torino (e diretto a Roma): attorno alle 10.30 mentre il convoglio era in viaggio, un uomo e una donna sono stati accoltellati scatenando il putiferio a bordo del treno che stava per arrivare alla stazione AV di Bologna Centrale. L’aggressore sarebbe un inserviente del treno ma secondo le ultimissime riportate da Rai News24 sarebbe anche l’ex fidanzato della donna colpita durante il viaggio del Tav Torino-Roma: sta di fatto che dopo l’accoltellamento, nella confusione generale, l’uomo è riuscito in un primo momento a scappare salvo poi essere braccato dalle forze dell’ordine della PolFer con l’aiuto decisivo di alcuni viaggiatori testimoni del duplice tentato omicidio che hanno bloccato l’aggressore a terra. I due feriti, entrambi italiani come il loro aggressore, sono stati trasportati in ospedale d’urgenza dopo l’arrivo a Bologna: la donna in particolare risulta molto grave, è stata intubata e verrà sottoposta ad intervento chirurgico in questi minuti.

PANICO SUL FRECCIAROSSA A BOLOGNA: DUE ACCOLTELLATI

Secondo quanto riportato da una nota di Trenitalia, l’assurdo e gravissimo episodio avvenuto a bordo del Frecciarossa assume contorni assai più legati ad una situazione “familiare” e non all’attacco terroristico che poteva sembrare dai primi lanci di agenzia poche ore fa: la donna è una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione e sarebbe stata colpita dall’inserviente ex fidanzato, un altro operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie. L’uomo ferito sarebbe un passeggero che ha cercato di frapporsi ai due per salvare la donna, beccandosi anche lui una coltellata e rischiando anch’esso un’operazione in ospedale nelle prossime ore (anche se è dato in condizioni molto meno gravi rispetto alla donna, posta subito in codice rosso). Secondo quanto riportato dai terminali online di Rfs e Trenitalia, il treno Frecciarossa è rimasto fermo alla stazione di Bologna fino alle 11.50 per poter consentire da un lato l’intervento dei sanitari e dall’altro quello della PolFer per raccogliere le testimonianze di tutti i passeggeri che hanno assistito alla pericolosa aggressione con coltello. Sono poi stati tutti fatti scendere dal treno e trasferiti su altri Frecciarossa per continuare il viaggio, specifica Trenitalia, con il convoglio portato in deposito e a disposizione ora della Procura di Bologna.

