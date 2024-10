Una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta in queste ore su Milano, un risveglio a dir poco brusco per tutti i milanesi, ma anche per la provincia, arrivando fino alla zona di Como e Monza. Sta piovendo da 24 ore, ma è soprattutto da questa notte, dopo qualche ora di calma durante il pomeriggio di ieri, che le piogge si sono intensificate in maniera importante, causando allagamenti e l’innalzamento preoccupante dei fiumi.

E’ la conseguenza dell’ondata di maltempo che ormai da giorni sta imperversando in particolare sulle regioni del nord, e che ha indotto la protezione civile a diramare un‘allerta di colore rosso per condizioni avverse sulla Lombardia per il secondo giorno di fila, dopo quella già diramata ieri. Come ricorda il Corriere della Sera attraverso la sua edizione online, sta piovendo sul capoluogo lombardo dalle ore 3:00 di questa notte, così come sulla zona della Brianza, ma anche lungo le Prealpi.

MILANO, PROTEZIONE CIVILE IN AZIONE PER IL MALTEMPO

A preoccupare è come al solito il fiume Seveso, che bagna la periferia del capoluogo lombardo, e la vasca di laminazione che ieri è stata svuotata, oggi è pronta ad accogliere una nuova piena, così come fatto sapere da Marco Granelli, assessore di Milano addetto a sicurezza e protezione civile. Attenzione anche al Lambro, che ieri era già esondato, e che oggi ha già superato quota due metri e che potrebbe quindi esondare nel giro di pochi minuti, soprattutto tenendo conto dell’intensità delle piogge di questa mattina.

La protezione civile e i vari tecnici sono già entrati in azione nella zona di Ponte Lambro, quella dove storicamente il fiume esonda, monitorando la situazione h24 e pronti ad intervenire in caso di bisogno. Già ieri erano entrati in azione posizionando dei sacchi di sabbia per contenere una eventuale piena, e l’emergenza sta continuando anche oggi sotto comunque la stretta osservazione degli addetti ai lavori.

MILANO, LE PREVISIONI DELLE PROSSIME ORE

Fortunatamente le previsioni meteo su Milano sono in miglioramento, visto che con il passare delle ore le piogge i temporali dovrebbero lasciare spazio alle nuvole e quindi al sereno, tenendo conto che per il tramonto, quindi attorno alle ore 19:00 di questa sera, dovrebbe rivedersi il sole. Gradevoli anche le temperature, visto che la massima sarà di 22 gradi nonostante le condizioni avverse, mentre la minima sarà di 16 gradi, quindi tutto sommato un clima quasi mite visto il periodo.

La situazione migliorerà non soltanto a Milano ma anche nel resto della Lombardia, con piogge previste fino al pomeriggio, prima del rasserenamento. Domani, venerdì 11 ottobre 2024, spazio ad una giornata finalmente di sole, 24 ore di asciutto su tutta la regione con un clima ancora mite, ma la situazione potrebbe cambiare nuovamente sabato 12 ottobre 2024 per l’arrivo di una nuova perturbazione, anche se bisognerà aspettare le prossime ore per avere conferma di quello che accadrà nel weekend.