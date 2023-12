Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 3 dicembre 2023, Filippine: bomba durante la Messa, almeno 4 morti

Filippine ultime notizie, bomba durante la Santa Messa: almeno 4 morti

Il bilancio in arrivo con le ultime notizie dalle Filippine è drammatico: la bomba esplosa durante la Santa Messa questa mattina ha causato a Marawi almeno 4 morti con più di 40 persone ferite, tutte vittime dell’esplosione avvenuta in una palestra dell’Università statale di Mindanao.

Secondo un primo commento lanciato dal Presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr, il vile attentato contro la Chiesa cattolica locale sarebbe opera di «terroristi stranieri». Già nel 2017 la città di Marawi fu vittima di una lunga battaglia durata almeno 5 mesi tra le forze governative e i militanti fondamentalisti dell’Isis: si indaga su tutti i possibili fronti aperti per provare a capire se effettivamente la bomba esplosa durante la Santa messa del mattino, in questa prima domenica di Avvento anche in Filippine, sia opera del fondamentalismo islamista. «Condanno nel modo più fermo possibile gli atti senza senso e odiosi perpetrati da terroristi stranieri presso la Mindanao State University e le comunità di Marawi questa domenica mattina presto», è la ferma condanna del Presidente Marcos in una nota ufficiale del Governo filippino.

Durante il lungo interrogatorio, di oltre nove ore, che si è svolto ieri davanti al magistrato, Filippo Turetta ha confessato il femminicidio di Giulia Cecchettin, e ha confessato anche il movente dicendo “Doveva essere soltanto mia”. Turetta ha ammesso di fronte al Pm l’atteggiamento possessivo nei confronti dell’ex fidanzata e che non si rassegnava ad essere stato lasciato da Giulia, convinto che il sentimento nei confronti della ragazza fosse veramente amore.

Nel corso dell’interrogatorio Filippo Turetta ha dichiarato di essere “pentito” dell’uccisione della ragazza e che è pronto a pagare per questo. Il ragazzo è stato collaborativo ed ha spiegato ai giudici molti particolari di quanto accaduto lo scorso 11 novembre. Intanto è stata fissata la data delle esequie di Giulia che si terranno martedì prossimo alle 11 a Padova, nella chiesa di Santa Giustina e nell’occasione saranno anche installati dei maxi schermi.

La Cop28 a Dubai: le ultime notizie sul clima

Tra le ultime notizie in ambito internazionale si registra il vertice Cop28 sulla finanza climatica a Dubai, al termine del quale si sono registrati due passi indietro nei confronti della decarbonizzazione, con 22 stati, tra i quali anche la Gran Bretagna e gli USA, che anno stilato e firmato un accordo per “triplicare il nucleare”.

Al vertice era presente anche la Premier Giorgia Meloni, che nel suo discorso ha chiesto che si effettui una transizione “libera da radicalismi”. Insieme ad un ampliamento del nucleare, si dovrebbe assistere ad una maggiore neutralità “tecnologica”. Il tema dei combustibili fossili e della loro diminuzione anche in questa occasione non è stato affrontato “di petto” dai partecipanti al vertice.

L’uscita di strada della sua auto, che è precipitata in una scarpata, lungo la strada provinciale 71 nel tratto tra Caprarola e Viterbo, ha causato la notte scorsa la morte di un ragazzo di 18 anni. L’auto era una Opel Corsa di colore nero e al momento dell’arrivo dei soccorsi non è stato possibile salvare il giovane, originario di un paese dell’est Europa, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Ad iniziare da questo weekend l’Italia viene interessata da un crollo vertiginoso delle temperature che erano risalite nei giorni scorsi. In alcuni casi, specialmente nelle regioni del Nord, il crollo sarà anche di 15°C. Dalla serata di lunedì arriverà la neve anche in pianure sia in Piemonte che in Lombardia ed in Emilia.

L’aria fredda ha una matrice polare e da una quota neve iniziale di circa 1500 metri si scenderà sino a 500 metri. Le alpi sono già coperte dalle nevicate, specialmente nelle zone del triveneto e ai confini con la Slovenia e con l’Austria. La giornata più fredda sarà quella di oggi, domenica 3 dicembre, e le massime, specialmente nelle regioni del nord e del centro, non supereranno i 5 gradi. Calo termico anche nelle regioni del sud che, da 25 gradi scenderanno fino a 17.

Si è svolto ieri alle 18.00 ad Amburgo, il sorteggio dei gironi per Euro 2024 che si svolgerà l’anno prossimo in Germania. L’Italia, che partiva dalla quarta fascia, è stata inserita nel girone B insieme alle formazioni della Spagna, dalla prima fascia, Croazia dalla seconda, e Albania dalla terza. Negli altri gironi i padroni di casa della Germania sono nel gruppo A, mentre L’Inghilterra fa parte del gruppo C, la Francia del gruppo D, il Belgio del gruppo E e il Portogallo del gruppo F. La fase finale dell’Europeo 2024 prenderà il via il 14 giugno e terminerà il 14 luglio con la finale di Berlino.











