Bonucci, festa in casa per nonno Dino/ Bufera social “ve ne fregate della quarantena”

Dopo Alessia Marcuzzi, pioggia di critiche anche per il difensore della Juventus Leonardo Bonucci. A far discutere è una foto postata dalla moglie Martina Maccari su Instagram in occasione del compleanno del nonno Dino e che vede l’intera famiglia riunita in casa nonostante la quarantena imposta dall’emergenza Coronavirus. La domanda degli utenti sorge spontanea: “Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di spostamento ed assembramento?”. Lo scatto ha ricevuto migliaia di “like” ma anche centinaia di commenti, molti dei quali critici dal momento che nella foto sono presenti ben otto componenti della medesima famiglia, non tutti a quanto pare domiciliati nella medesima abitazione. “Che poi, Corona, cosa hai cambiato delle cose che nulla può cambiare?”, si domanda Martina nel post che ha innescato l’ennesima bufera social. I commenti di critiche rivolti alla famiglia Bonucci sono numerosi: “Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare”, è tra quelli che spuntano in cima. “In questo caso siete stati pessimi! Non vedo mia mamma dal 13 marzo e abita a 200 metri di distanza. La quarantena vale solo per noi persone normali?”, contesta un altro utente.

BONUCCI, FESTA IN CASA PER NONNO DINO NONOSTANTE LA QUARANTENA

Dopo l’ondata di critiche alla foto del party di compleanno in casa Bonucci in occasione dei 63 anni di nonno Dino e che ha visto riunire in casa l’intera famiglia, è giunta poi la replica di Martina Maccari, moglie del giocatore. “Dal 7 marzo ho messo piede fuori casa 2 gg fa per la prima e unica volta”, esordisce la donna nel lungo commento di risposta alle polemiche, in cui ha voluto giustificare lo scatto postato. “Mi portano spesa a casa. Abbiamo usato un Glovo per la torta, regalato un disegno incorniciato con una vecchia cornice che avevamo a casa”, aggiunge. Poi spiega come fanno i suoi genitori a raggiungerli, grazie alle brevissime distanze che li dividono: “I miei attraversano una scala interna per venire da me. Sono chiusi come me dal 7 marzo. Spesa a casa farmacia a casa”. Quindi, pur comprendendo la rabbia del momento, ha invitato a contenere le polemiche, a suo dire sterili, mettendole a tacere definitivamente: “Fatemi un favore criticate tutto, soldi, casa, marito, me in prima persona, ma non il senso civile e di responsabilità. Abbiamo donato e continuiamo ad adoperarci come possiamo per fronteggiare questa situazione”. Nonostante questo, a qualcuno la foto non ha convinto comunque tanto da commentare: “Forse era meglio evitare di postare… In fin dei conti l’importante era viverlo!”.





