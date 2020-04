Bonus 600 euro, Inps “avviate procedure pagamento”/ Notifica accredito via sms o mail

Pubblicità

L’attesa è finita per coloro che hanno diritto al bonus di 600 euro dell’Inps. L’Istituto di previdenza sociale ha annunciato di aver avviato le procedure di pagamento delle indennità previste dal decreto “Cura Italia”. Lo ha fatto in un tweet nel quale spiega che comunicherà l’accredito su conto corrente bancario o ufficio postale, che sono stati indicati all’atto della domanda, con un sms o una mail. Una svolta importante, considerando l’attesa dei contribuenti. Già ieri il governo aveva accelerato per chiudere le pratiche arrivate all’Inps: parliamo di oltre 4 milioni e mezzo di domande. L’obiettivo era procedere con i pagamenti entro la fine della settimana per riuscire così a far arrivare le varie forme di aiuto a quasi 9 milioni di lavoratori, dipendenti e autonomi che sono in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus. Ora che lo scoglio relativo all’erogazione degli ammortizzatori e bonus è superato, l’obiettivo è concentrarsi sul decreto di aprile, col quale sul piatto finiranno ben più risorse.

Pubblicità

BONUS 600 EURO, INPS AVVIA PROCEDURE PAGAMENTO

Gli impiegati dell’Inps hanno lavorato senza sosta proprio per ridurre al minimo le attese degli autonomi in difficoltà, visto che si tratta di 4 milioni di istanze. “L’Inps ne ha già liquidate oltre un milione e continuerà fino a martedì: verranno pagate nei conti correnti con valuta dal 15 aprile al 17, anche grazie alla collaborazione del mondo bancario, con accredito in un solo giorno lavorativo”, la nota governativa. Bonus di 600 euro pronti, come ha poi confermato l’Inps nel suo comunicato ufficiale. L’account Twitter ha anche ritwittato il post del TG1 relativo al servizio sul pagamento dei bonus. La precisazione sulla modalità di notifica (via sms o mail) è importante anche per evitare di cadere nella trappola delle fake news. Proprio nelle ultime ore ne sta circolando riguardante il pagamento: secondo questa bufala, l’accredito sarebbe di 478 euro, perché i 600 euro sarebbero al lordo, ma in realtà non è affatto così. Il bonus di 600 euro dell’Inps è infatti al netto di imposte.

#InpsComunica Avviate le procedure di pagamento delle indennità di 600 euro previste dal #decretocuraItalia

Un sms o una mail dell’Inps comunicherà agli interessati l’accredito su conto corrente bancario o ufficio postale indicati all’atto della domanda https://t.co/QyHFMM8JXG pic.twitter.com/lVxQVrfBQx — INPS (@INPS_it) April 14, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA