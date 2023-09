Bonus cellulare 2023/ Detrazione sull’IVA, come si applica? (24 settembre 2023)

Il bonus cellulare 2023 è un contributo offerto dallo Stato attraverso una riduzione dell’Iva destinata alle persone disabili con il riconoscimento della legge 104/92 e che abbiano la necessità di acquistare un cellulare. Si tratta di uno sconto sull’Iva e nella possibilità di detrarre le tasse. Ma vediamo nei dettagli chi ne ha diritto e quando verrà erogato.

Bonus cellulare 2023: in cosa consiste

Lo sconto sull’acquisto del telefonino è previsto anche per l’acquisto di molti altri dispositivi tecnologici, come IPAD, dispositivi elettronici d’allarme e via discorrendo. Infatti la legge 104 elenca la normativa alla base dell’assistenza alle persone con handicap. Le persone disabili dunque possono usufruire di alcune agevolazioni fiscali che ne consentono l’assistenza e l’integrazione sociale. L’acquisto dei dispositivi elettronici, rientra in questo quadro agevolativo, in quanto si ritiene che aiutino la persona con disabilità nelle funzioni quotidiane.

Il bonus consente uno sconto sull’Iva del prodotto acquistato che passa dal 22% il 4%; consente inoltre la possibilità di detrarre le spese sostenute per l’acquisto del mezzo informatico del 19%.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le disposizioni per poter beneficiare di questo particolare bonus. Innanzitutto è bene precisare che il bonus è valido anche quando il pagamento non viene effettuato direttamente da colui che usufruirà dello smartphone ovvero la persona a cui si riferisce la legge 104; tuttavia in questo caso è necessario presentare i documenti che certifichino la condizione di disabilità della persona.

Bonus cellulare 2023: cosa consente di acquistare

Come abbiano detto, la detrazione sull’uva è possibile ottenerla anche per l’acquisto di computer, iPad, telefoni di altro genere, ma anche altri dispositivi elettronici come modem o smartwatch, purché siano usati per i suddetti scopi e soprattutto solo se il richiedente è una persona che usufruisce dei diritti della legge 104.

I documenti che certificano la condizione di disabilità della persona che acquista il dispositivo elettronico dovranno essere presentati al momento stesso dell’acquisto per poter usufruire immediatamente dello sconto sull’Iva. Inoltre al momento di presentazione del modello 730 verranno detratte il 19% delle tasse dalla somma che è stata spesa per acquistare il prodotto elettronico.

