Bonus colonnine elettroniche/ Ecco chi saranno i beneficiari ed entro quando fare domanda (13 dicembre 2023)

Bonus Colonnine Domestiche 2023, il governo Meloni ha finalmente pubblicato la lista dei beneficiari del contributo che consente di ottenere fino ad un massimo dell’80% per la ricarica elettrica.

Gli importi del bonus colonnine saranno erogati a fronte delle spese sostenute nel 2022 ed in particolare per le voci di spesa che vanno dal 4 ottobre al 31 dicembre 2022. L’elenco è contenuto nell’allegato A al decreto emanato il 20 novembre e contenente la lista degli ID della domanda con accanto l’importo riconosciuto:

il contributo è riservato a privati e condomini per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, copre l’80% del costo di acquisto e installazione di dispositivi come colonnine o wall box.

Assegno unico/ Come evitare di vedersi ridurre l'assegno al minimo dal dicembre 2023 (13 dicembre)

Bonus colonnine elettriche 2023: chi sono i beneficiari

I 40 milioni di euro saranno suddivisi per i beneficiari del 2022 e del 2023. La domanda online viene fatta sul sito di Invitalia attraverso la compilazione di un modulo che consente ai privati di ottenere fino a 1500 euro e ai condomini fino a 8 mila.

I soggetti esclusi da questo contributo sono le ditte individuali e le società. Le domande relative alle installazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023 sono state presentate dalle ore 12:00 del 9 novembre fino alle ore 12:00 del 23 novembre 2023.

Bonus disabili 2024/ Tutti i limiti da considerare per l'ottenimento dei contributi (13 dicembre 2023)

La domanda può essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, attivata nella finestra temporale sopra indicata, utilizzando SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, si procede con la compilazione del modulo elettronico e quindi i privati ed i condomini saranno obbligati a fornire:

Codice fiscale e un documento d’identità del richiedente.

Copie delle fatture elettroniche relative all’acquisto e all’installazione dell’infrastruttura di ricarica.

Estratti del conto corrente che confermino i pagamenti legati alle fatture elettroniche per l’acquisto e l’installazione dell’infrastruttura di ricarica.

Questi pagamenti devono essere effettuati tramite un conto corrente intestato al beneficiario, esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer, carta di credito o carta di debito intestati al beneficiario del contributo.

Una relazione finale sull’investimento effettuato e sulle spese sostenute.

Una certificazione di conformità rilasciata da un installatore, che attesti che l’infrastruttura è stata installata correttamente.

Le informazioni del conto corrente su cui si desidera ricevere il contributo.

I condomini, dovranno necessariamente fornire:

Superbonus, relatori Manovra: “salvagente per lavori già pagati nel 2023”/ Mef smentisce: “nessuna proroga”

Le domande presentate saranno valutate in base all’ordine cronologico di presentazione e le notifiche di accettazione ed erogazione dei fondi avverranno dopo 90 giorni dalla chiusura dello sportello. Chi non potrà accedere ai fondi per esaurimento degli stessi, sarà obbligato ad attendere un avviso sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le spese accettate e che saranno rimborsate in un’unica soluzione comprendono quelle per l’installazione delle colonnine, impianti elettrici, opere edili necessarie, impianti di monitoraggio, progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nonché i costi di connessione alla rete elettrica tramite l’attivazione di un nuovo punto di fornitura.

Per le installazioni effettuate dal 1° gennaio al 23 novembre 2023, la domanda è stata presenta dalle ore 12:00 del 9 novembre fino alle ore 12:00 del 23 novembre 2023. Il link alla piattaforma Invitalia è stato reso accessibile alla pagina dedicata alla misura. E’ necessario avere un indirizzo email PEC attivo oltre alle credenziali SPID.

© RIPRODUZIONE RISERVATA