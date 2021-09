Bonus pc e tablet 2021, come ottenerlo?/ Voucher da 500 euro: chi ne ha diritto

Il bonus pc e tablet 2021 sta per giungere al termine, visto e considerato che la scadenza per ottenerlo è stata fissata per il prossimo 1° ottobre. Resta dunque poco meno di un mese per fare richiesta del voucher “tecnologico” per le spese relative alla connessione internet e al device (pc o tablet) per navigare. Una misura introdotta dal secondo governo Conte, con l’intento di superare la scarsa digitalizzazione di una parte del Paese.

Esso mette a disposizione voucher per un valore complessivo fino a 500 euro per l’attivazione di connessioni veloci e per l’acquisto contestuale di pc o tablet. Come ricorda il “Corriere della Sera”, in particolare si parla di “connettività ad almeno 30 megabit al secondo, per una somma non inferiore a 200 euro e di tablet o personal computer fornito dall’operatore (in questo caso la una somma non deve essere inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro). La cifra è da destinare alle famiglie con un Isee annuo inferiore a 20mila euro. Per ciascun nucleo familiare presente nella stessa unità abitativa è concesso un solo contributo”.

BONUS PC E TABLET 2021: CHI PUÒ FARE DOMANDA?

In particolare, il bonus pc e tablet 2021 potrà essere speso come sconto concesso direttamente dal rivenditore (solo operatori telefonici, secondo quanto stabilito dal decreto) per l’acquisto di una connessione rete fissa a banda ultralarga, con velocità in download di almeno 30 mbps (megabit al secondo), per un periodo di almeno 12 mesi. Per ottenerlo, sarà sufficiente presentarsi presso un qualsiasi punto vendita di un qualsiasi operatore telefonico, purché questo sia iscritto al portale di Infratel Italia.

L’istanza, rammenta il “Corriere”, dovrà essere corredata “dalla copia di un documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva attestante che il valore dell’Isee relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20mila euro su base annua e che i componenti dello stesso nucleo, e per la stessa unità abitativa, non hanno già usufruito del contributo. Sarà poi cura dell’operatore telefonico inserire sul portale messo a disposizione da Infratel tutti i dati del beneficiario del voucher e del contratto stipulato, con le caratteristiche tecniche dell’eventuale tablet o pc incluso nell’offerta”.

