Bonus psicologo 2024/ INPS rilascia i dettagli per ottenere il rimborso (ultime notizie, 17 luglio 2024)

Sul bonus psicologo 2024 non sono mancati i caos generati – tanto per cambiare – per alcune situazioni poco chiare e problematiche relative alla burocrazia italiana. Oggi finalmente sono arrivate le direttive INPS che spiegano come caricare le fatture per le sedute terminate di psicoterapia.

L’INPS oltre ad aver rilasciato i dettagli utili per conoscere il modo di caricare le fatture ha pubblicato anche le graduatorie a favore dei contribuenti a cui è stata ammessa la domanda e la conseguente possibilità di poter ottenere il rimborso.

Bonus psicologo 2024: fatture da caricare entro fine luglio

Finalmente sul bonus psicologo per il 2024 arrivano delle prime novità da parte dell’INPS. Dopo aver combattuto duramente (tra fondi bloccati e poca chiarezza dall’ente governativo) l’istituto previdenziale con la circolare numero 2568 del 2024 ha specificato la procedura da seguire per sedute concluse entro il 26 marzo scorso.

Il primo iter corretto per poter caricare le fatture e ricevere il rimborso è farlo accedendo al servizio online tramite SPID o un altro metodo di autenticazione digitale. Una volta effettuato l’accesso è possibile fare un click nella sezione “Contributo” poi “Le mie fatture” e infine selezionare le fatture confermate con il singolo paziente.

Inserimento delle fatture

Ogni fattura va inserita ponendo attenzione ai dati e alle informazioni richieste. Nello specifico l’INPS ha fatto sapere di dover dettagliare quanto segue:

Ragione Sociale/Nominativo (di chi emette fattura);

Data e Numero fattura;

Importo totale (presente all’interno del documento).

Dopo aver inserito le informazioni richieste è indispensabile dover confermare i dati inseriti e successivamente – se tutto è andato secondo i piani – si potrà visualizzare il documento poi associato al bonus psicologo già riconosciuto dal sistema.

Se ci si dovesse accorgere di un potenziale errore è possibile cancellare la documentazione premendo “Annulla fattura“. Chi ha fatto richiesta del bonus psicologo entro il 31 maggio 2024 potrà verificare l’inserimento in graduatoria INPS (in caso affermativo verrà assegnato un codice univoco).











