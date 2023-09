Bonus trasporti 2023/ Come fare richiesta per poterne nuovamente usufruire (24 settembre 2023)

Il bonus trasporti 2023 a ormai già esaurito i fondi e quelli che saranno rifinanziati serviranno ad accettare le nuove richieste di approvazione del contributo economico. Tuttavia ancora possibile per alcune persone fare domanda e ottenere il bonus trasporti di 60 euro utile a acquistare un abbonamento per il trasporto pubblico locale purché si rispettino determinati requisiti.

Bonus trasporti 2023: come fare richiesta

Il bonus trasporti 2023 è erogato in favore di quelle famiglie che necessitano di ottenere un sostegno economico per l’acquisto di un abbonamento per il trasporto pubblico locale e che abbiano un reddito inferiore ai 20.000 euro. È necessario dunque aver fatto richiesto il modello ISEE presso un CAF o un intermediario oppure telematicamente attraverso il sito INPS.

Tuttavia, è importante notare che attualmente non è possibile fare richiesta a causa dell’esaurimento dei fondi previsti dal Decreto Legge n. 5 del 14 gennaio 2023. I fondi residui, se disponibili a partire dal 1 ottobre 2023, saranno destinati a nuove richieste.

Bonus trasporti 2023: cosa fare dopo aver ottenuto l’approvazione

Dopo aver fatto domanda all’interno del sito web dedicato al bonus trasporti, sarà necessario attendere l’approvazione. Dopo aver ottenuto l’approvazione si dovrà scaricare un QR code e acquistare l’abbonamento al trasporto pubblico locale usufruendo dei 60 euro previsti per il bonus trasporti, purché l’abbonamento acquistato sia successivo all’approvazione della domanda.

All’interno della piattaforma, possono controllare lo stato della richiesta cliccando su “Visualizza Bonus”. Se la richiesta viene accettata, è possibile scaricare il voucher con il QR code dalla stessa pagina.

Per farlo, è sufficiente cliccare sul pulsante con la freccia verso il basso situato nell’ultima colonna denominata “Azioni“. Il voucher può essere stampato o salvato sul proprio dispositivo.











