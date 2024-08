Il bonus trasporti 2024 è stato abrogato dalla Legge di Bilancio per via dei costi esosi che non permettevano il reperimento adeguato delle risorse finanziarie. Una spiacevole notizie per le numerose famiglie italiane che ne hanno goduto fino ad oggi.

L’unico limite per accedere alla misura era di tipo reddituale. Infatti il tetto massimo dell’ISEE doveva essere entro i 20.000€. Oggi esistono alcune alternative poco note ai nuclei familiari che vengono promosse dalle singole Regioni italiane.

Bonus trasporti 2024: quali Regioni lo propongono?

Con la Legge di Bilancio di quest’anno il bonus trasporti 2024 non esiste più. Il benefit permetteva di ottenere fino a 77€ per spostarsi coi mezzi pubblici indipendentemente se l’acquisto era legato ad un biglietto singolo o all’abbonamento.

Grazie alle giunge comunali o regionali è possibile usufruire di iniziative simili a quelle che erano state predisposta dal Governo (ottenere uno sconto o contributo per la mobilità).

Il bando emiliano

Un esempio pratico del bonus per muoversi coi trasporti pubblici è il bando “Salta Su” promosso dalla Emilia Romagna.

Il bando prevede che l’agevolazione sia destinata agli studenti del territorio che frequentano le scuole elementari, le scuole medie, le superiori oppure istituti di formazione professionale.

Il bonus trasporti 2024 può esser richiesto anche nel mese di settembre ed entro e non oltre il 18 dicembre. In questo caso non è permesso superare il limite reddituale ISEE che è stabilito a 30.000€.

Chi aderisce adeguatamente al bando potrà ottenere un rimborso completo sul costo affrontato anticipatamente per l’abbonamento (sia in bus che in treno).

Bonus TPL Firenze

Il bonus TPL Firenze è un altro esempio di un bando predisposto dal Comune italiano. La domanda può essere trasmessa tramite applicazione IF a partire dal 20 agosto e con scadenza fissata al 16 ottobre 2024.

Quanto ai requisiti per accedervi:

Studenti nati tra l’1 gennaio del 2006 e il 30 aprile del 2011;

Nuovi abbonati;

Abbonati storici (per loro il contributi è uno sconto sul costo dell’abbonamento annuale urbano).

Il bonus trasporti 2024 del capoluogo toscano ha una validità di sei mesi (estendibili per altri sei) e fino ad un massimo di 60 viaggi (purché vengano adeguatamente registrati entro il 10 febbraio del 2025).