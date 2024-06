Bonus trasporti 2024/ Fino a 77,20€ per spostarsi sui mezzi: come ottenerlo? (ultime notizie 6 giugno)

Viaggiare sui mezzi pubblici è conveniente: a renderla una soluzione migliore è il nuovo bonus trasporti che permette a chi gode di certi requisiti di spendere 77,20€ per comprare biglietti di tram, autobus e treni. L’agevolazione è associabile alla carta Dedicata a Te, utile per i cittadini italiani che hanno un reddito ISEE molto basso.

Che cos’è e come funziona il nuovo bonus dei trasporti nel 2024

La Carta Dedicata a Te è un sussidio che corrisponde a 460 euro ed è destinato ai cittadini italiani che si trovano in difficoltà: l’aiuto non prevede soltanto la possibilità di spendere i soldi in carburante, alimenti e utenze, ma anche per i trasporti.

Il bonus trasporti 2024 è suddiviso in 382,50€ per le spese giornaliere e 77,20€ da poter spendere nei biglietti per gli spostamenti con i mezzi pubblici: questo sussidio sociale non va confuso con il precedente che corrispondeva a 60€ da utilizzare in abbonamenti per i mezzi regionali, locali e interregionali.

I requisiti

Per usufruire del bonus 2024 che permette di risparmiare sui trasporti è indispensabile soddisfare i requisiti richiesti della Social Card: ne possono ottenere la titolarità i cittadini italiani con reddito ISEE inferiore ai 15.000€ e i componenti iscritti all’anagrafe nazionale della popolazione residente.

Oggi saranno messe a disposizione tutte le procedure necessarie per poter completare l’iscrizione e ottenere la social card: in caso di esito positivo la somma potrebbe essere erogata a partire dal mese di luglio 2024. L’accettazione della carta sociale è soggetta a molteplici fattori: i più importanti sono l’ISEE e il numero dei componenti del nucleo familiare, la priorità viene data alle famiglie con tre o più persone (di cui una nata entro il 31 dicembre del 2009) e a seguire i nuclei con tre o più componenti di cui uno nato entro l’anno 2005.











