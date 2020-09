Boomdabash con Alessandra Amoroso/ “Karaoke? Avevamo voglia di divertirci”

Ci sono anche i Boomdabash e Alessandra Amoroso tra gli ospiti della seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada in prima serata su Raiuno. Il premio della musica quest’anno ha però cambiato forma, visto che per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus è diventato il premio dalla musica: una raccolta fondi a favore di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo fortemente colpiti dalla pandemia Covid-19. Nella folta schiera di artisti che hanno deciso di aderire a questa raccolta fondi ci sono anche gli indiscussi protagonisti dell’estate 2020: i Boomdabash con Alessandra Amoroso che canteranno dal vivo la hit “Karaoke”. Un successo senza precedenti per la band salentina che, per il secondo anno consecutivo, hanno bissato il successo con la voce di Amici dopo “Mambo Salentino”. “Karaoke”, infatti, è stata certificata doppio disco di platino dalla FIMI/GFK, mentre il videoclip ufficiale del brano ha superato più di 60 milioni di views sulla rete. La canzone, un mix pazzesco tra musica pop e reggae, si è imposta sin da subito come uno dei tormentoni dell’estate 2020 conquistando grandi e piccini.

Boomdabash e Alessandra Amoroso: ecco come è nata Karaoke

Dopo il successo di “Mambo Salentino”, i Boomdabash hanno deciso di “arruolare” nuovamente Alessandra Amoroso per la canzone “Karaoke”, un brano nato durante il lockdown in totale libertà. A raccontare come è venuta l’idea di un brano così contagioso e divertente ci ha pensato Biggie Bash, uno dei due cantanti che a La Repubblica ha raccontato: “il pezzo è nato in una situazione di totale libertà da ogni possibile schema discografico, non avevamo pensato in nessun modo a un obiettivo, ma solo alla voglia di divertirci”. L’idea di coinvolgere Alessandra Amoroso è nata una volta dopo aver composto il brano: “siamo legati ad Alessandra da una profondissima amicizia. Ci siamo sentiti e anche lei aveva voglia di fare qualcosa con noi, anche lei aveva bisogno di ricominciare nella maniera migliore, ripartire con le persone alle quali vuole bene. Insomma, l’idea era quella di fare un pezzo che fosse una spinta per chi lo ascolta, qualcosa fatto con il cuore”. Detto fatto, visto che la band salentina si è ritrovata in studio di registrazione con la Amoroso per regalare ai fan e al pubblico un brano dal sapore estivo in un momento storico così difficile per tutti. “Il primo pensiero è stato che il pezzo sarebbe arrivato in un momento storico e sociale che nessuno ha mai vissuto prima” – ha detto la band – “sapevamo che dovevamo avere un’attenzione particolare a quello che stavamo facendo, ma abbiamo subito sentito che la gente ha voglia di scrollarsi di dosso un po’ di negatività, di pressione, e abbiamo voluto scrivere quello che è quasi un inno alla ripresa, alla voglia di stare insieme”.



