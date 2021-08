Boomdabash e Baby K/ “Mohicani è un brano di cui siamo tanto felici”

Boomdabash e Baby K sono tra i protagonisti indiscussi di “Battiti Live“, la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Rai1. L’inedita coppia ha portato sul palco la super hit dell’estate “Mohicani” certificato disco di platino pochissimi giorni fa. Un nuovo successo per la band salentina che lo scorso anno ha infranto ogni record con “Karaoke”, il singolo cantato da Alessandra Amoroso certificato cinque volte disco di platino e diventato il brano più venduto dell’anno e quello più trasmesso dalle radio.

Un successo bissato anche durante l’estate 2021 con “Mohicani”, la hit che impazza in radio e sui social cantata questa volta da Baby K che recedente ha pubblicato il suo nuovo album “Donna sulla luna”. Intervistata da Sky Tg24 la cantante ha dichiarato: “non ho voluto celebrare il mio percorso ma ho voluto celebrare quello che significa essere donna e quello che può raggiungere una donna quando da sola intraprende una strada per quanto difficile, fatta di forza, di coraggio e di tanto lavoro”.

Baby K e Boomdabash: la loro Mohicani impazza in radio

Un successo strepitoso per “Mohicani”, il singolo che ha segnato la collaborazione tra Boomdabash e Baby K. La cantante ai microfoni di Sky Tg 24 ha rivelato quanto sia importante il suo ultimo album: “questo disco prevede tanto pop e tanto latin in tutte le sue sfumature, dai brani un po’ più intimi e passionali fino ai brani più divertenti. Donna sulla Luna, non è ho solo seguito da me ma è curato da me, io passo dalla cura della grafica a seguire il montaggio fino a notte per tirare fuori il massimo. Questo fa sì che il mio stile in qualche maniera si possa riconoscere”.

Diverse le collaborazioni presenti all’interno dell’album di cui la cantante è davvero orgogliosa: “penso che ogni featuring ha realmente portato qualcosa di unico e ha reso speciale ogni brano. Sono un’italiana che si affaccia al mondo anche nelle sonorità, questa inclusività la celebro quest’estate anche con i Boomdabash perché è appena uscito “Mohicani”, brano di cui siamo tanto felici”.



