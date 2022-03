Boris, amico di Vera Miales/ “Guenda Goria è bugiarda: la conosceva già, ho le prove”

Boris, migliore amico di Vera Miales, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Canale 5 “Pomeriggio Cinque”, condotta da Barbara D’Urso e andata in onda nella giornata di martedì 22 marzo 2022. Il ragazzo, ospite del programma in collegamento audiovisivo, si è reso protagonista di un unico intervento riguardante non soltanto la fidanzata di Amedeo Goria, ma anche e soprattutto la figlia del giornalista sportivo e storico volto Rai, Guenda Goria, promessa sposa di Mirko Gancitano (concorrente de “La Pupa e il Secchione Show” in compagnia di Mila Suarez, ndr).

Boris, in particolare, ha preso la parola dopo una discussione in studio, scaturita a seguito di un confessionale fatto proprio da Vera Miales nella villa de “La Pupa e il Secchione Show”, durante il quale la donna ha detto di non avere nulla contro Maria Teresa Ruta, ex moglie di Amedeo Goria, e di stimarla moltissimo, anche se le sarebbe piaciuto che, come madre, avesse suggerito alla figlia (Guenda, appunto) di fidarsi di suo padre e accettare la sua relazione con Vera.

BORIS, AMICO DI VERA MIALES: “GUENDA GORIA AVEVA GIÀ PRESO UN CAFFÈ CON VERA MIALES PRIMA DI INCONTRARLA IN TV!”

Nel prosieguo della sua intervista a “Pomeriggio Cinque”, Boris, amico di Vera Miales, si è scagliato, pur senza eccedere nei toni, contro Guenda Goria, pronunciando le seguenti parole: “Guenda è tanto carina, ma anche un po’ bugiardina, perché proprio qualche giorno fa aveva detto che le sarebbe piaciuto conoscere Vera fuori da uno studio televisivo”.

Stando a quanto riferito da Boris, “a me risulta – e ho le prove – che Guenda abbia conosciuto Vera Miales già prima di venire in tv, fuori dallo studio televisivo. Sono state assieme a prendere un caffè! Sono disposto a sottopormi anche alla macchina della verità”. Vedremo se nelle prossime ore giungeranno smentite da parte della fidanzata di Mirko Gancitano o se, invece, sceglierà di glissare sull’argomento.

