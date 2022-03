Mila Suarez imbarazza Mirko Gancitano/ “Non nomina mai Guenda Goria”, lui replica…

Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, è senza dubbio una delle grandi protagoniste de La Pupa e il Secchione Show, programma di Italia 1 giunto alla sua seconda puntata. Durante la diretta di ieri la conduttrice, Barbara D’Urso, ha chiamato al centro dello studio la coppia composta da Mirko Gancitano, il secchione, e appunto la pupa Mila Suarez, e i due hanno avuto un confronto con Guenda Goria, figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta nonché fidanzata di Mirko. Nell’occasione, come riferito da LaNostraTv, la showgirl sudamericana ha messo un po’ in imbarazzo il suo secchione, facendo una clamorosa rivelazione.

In poche parole, stando alla stessa pupa, in questa prima settimana di programma Mirko Gancitano non avrebbe mai fatto il nome della sua fidanzata. “Non ha mai nominato Guena – le parole taglienti dell’ex compagna di Alex Belli – nemmeno per sbaglio…Solo io ho tirato fuori il suo nome…”. Peccato però che tali parole abbiano creato una mezza sommossa popolare, con gli altri concorrenti del programma che sono inveiti proprio nei confronti di Mila Suarez a seguito di queste clamorose dichiarazioni.

MILA SUAREZ VS MIRKO GANCITANO: LA REPLICA DI PUOTI

Lo stesso Mirko Gancitano ha smentito quanto spiegato dalla Suarez, dicendo che la verità è completamente diversa. A conferma di ciò quanto spiegato da Orlando Puoti, che ha spiegato in diretta tv: “Mirko ha detto vicino a me di voler dire alla coppia che esce stasera di contattare Guenda per farle sapere che è sempre nei suoi pensieri…” e ciò la dice lunga sulle ‘insinuazioni’ di Mila Suarez.

Quest’ultima ha comunque subito ribattuto, chiedendo poi alla regia di mostrare dei filmati che provino quanto detto poco prima. In ogni caso l’intervento della Pupa non è piaciuto a Barbara D’Urso, che ha infatti bacchettato la stessa dopo averla rimandata a posto, per via di un gesto un po’ dispettoso: “Non sei carina…Ti stava dando il braccio come un vero gentleman…E’ il tuo secchione…”, e Mirko Gancitano ha poi chiosato “Si vede che voleva qualcos’altro…”.

